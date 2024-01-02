Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
В Турции произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Об этом 2 января сообщает телеканал AHaber.
«Пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в Малатью перевернулся в районе города Акчадаг», — сообщают журналисты.
В издании добавили, что затем в перевернувшийся автобус врезался грузовик, следовавший по тому же направлению. В результате ДТП пострадали 36 человек им оказывается медицинская помощь. Четверо погибли.
Также журналисты, со ссылкой на начальника пожарной службы Малатьи Ахмета Кылинча, пишут, что авария, предварительно, произошла из-за густого тумана и обледенения. Вследствие гололедицы и плохой видимости водитель автобуса потерял управление.
Ранее, 28 декабря, 11 человек погибли из-за аварии с участием 10 транспортных средств на шоссе Северная Мармара в Турции. Еще 57 получили ранения. Причиной аварии также стал туман.