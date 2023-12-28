Более 10 человек погибли в ДТП в Турции
В результате автомобильной аварии с участием 10 транспортных средств на шоссе Северная Мармара в Турции погибли 11 человек, еще 57 получили ранения. Об этом 28 декабря сообщил телеканал TRT Haber.
«В районе Дагдиби на стамбульском направлении автомагистрали три автобуса и семь транспортных средств, в том числе грузовик, попали в цепную аварию из-за сильного тумана», — говорится в сообщении.
Как сообщили «РИА Новости» в муниципалитете Сакарьи, где и произошло ДТП, среди погибших туристов нет.
Ранее в этот день 12 человек погибли в горящем автобусе в результате ДТП в штате Мадхья-Прадеш в Индии. Автобус столкнулся с самосвалом, в результате чего произошло возгорание.