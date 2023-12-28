В Индии 12 человек погибли в горящем после ДТП автобусе
12 человек погибли в горящем автобусе в результате ДТП в Индии, в штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщило издание Рress Trust of India со ссылкой на местного чиновника в среду, 27 декабря.
Авария произошла в районе Гуна на дороге Гуна – Арон в среду вечером. Автобус столкнулся с самосвалом, в результате чего произошло возгорание. По информации издания, 12 человек погибли, еще 14 пострадавших находятся в больнице с травмами разной тяжести, им оказывается необходимая помощь.
Ранее, 4 мая, в результате ДТП в индийском штате Чхаттисгарх погибли 10 человек и пострадал ребенок. ДТП произошло вечером 3 мая в округе Балод: столкнулись легковой автомобиль и грузовик, направлявшийся на церемонию бракосочетания.