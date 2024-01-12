В США опубликовали последнюю записку умершего в тюрьме журналиста Гонсало Лиры

Скончавшийся в украинской тюрьме американский журналист и блогер Гонсало Лира в своей последней записке родителям жаловался на плохое самочувствие и говорил об отеке легких после перенесенной пневмонии. Текст письма опубликовал 12 января журналист Александр Рубинштейн в соцсети X (бывш. Twitter).

«Мне предстоит процедура по снижению давления в легких, которое вызывает сильную одышку, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже простого разговора в течение двух минут», — говорится в последнем сообщении Лиры.

В письме блогера от 4 января говорилось, что у него развилась двусторонняя пневмония, а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека (опухание тела). При этом болезнь началась еще в середине октября, но была проигнорирована руководством тюрьмы. По словам Лиры, факт пневмонии признали лишь 22 декабря.

О смерти американского журналиста Гонсало Лиры, арестованного на Украине за распространение «пророссийских тезисов», стало известно 12 января. Об этом сообщил его коллега Кит Кларенберг.

О задержании Лиры стало известно 5 мая, латиноамериканский видеоблогер активно комментировал события на Украине. Задержанному было предъявлено обвинение, и суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога. Позже за него внесли залог, и фигуранта отпустили под домашний арест.

В июле, как утверждают в СБУ, «блогер нарушил закон и попытался убежать от правосудия». Позднее блогера задержали в Закарпатье и доставили в Харьков. Он находился под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

В декабре СБУ пришлось отчитаться по поводу задержания этого блогера на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска, который потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест американского гражданина Лиры. Маск посетовал на то, что блогер сидит в украинской тюрьме, в то время как власти США направили Киеву более $100 млрд.