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В нацобороне Эстонии сообщили о намерении заминировать границы государства

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Фото: ТАСС/IMAGO/SILLE ANNUK
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В Эстонии собираются разместить вдоль границ государства противотанковые и противопехотные мины, запрещенные Оттавским договором. Об этом 12 января заявил заместитель председателя комиссии по национальной обороне государства Лео Куннас.

«Первое, мы должны заменить запасы пионерного материала и мин, которые мы передали Украине. Мы отдали очень большое количество противотанковых мин. Нам нужно немедленно их заменить, а затем получить больше мин, взрывчатые вещества и первопроходческие материалы», — приводит слова чиновника эстонское издание Err.

Также он отметил, что следующим шагом станет денонсация Оттавского договора о запрещении противопехотных мин. Куннас рассказал, что обсудил этот вопрос с послом США, и тот сообщил, что Вашингтон не подписывал данный договор, так как использует противопехотные мины на Корейском полуострове для «отражения натиска КНДР».

Помимо этого, зампред комитета указал, что Эстония должна начать производить взрывчатку для военных целей, которую можно было бы использовать в противотанковых, противопехотных, минометных минах, а также при производстве артиллерийских снарядов.

В мирное время, как считает Куннас, можно построить в ключевых местах такие бетонные укрепления, как бункеры, запастись физическими заграждениями и подготовиться к подрыву мостов.

Ранее, как отмечает издание, президент страны Алар Карис заявил, что тема защиты границ стала одной из важнейших в наступившем 2024 году.

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В посольстве РФ в Эстонии 4 декабря назвали нагнетанием обстановки возможное закрытие границы Эстонией. В диппредставительстве выразили надежду на то, что «здравый смысл возобладает».

3 декабря департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил, что страна не впустит обратно тех, кто выехал в Россию, в случае закрытия границы. В полиции также отметили, что в последнее время стали фиксировать группы иностранцев на границе с РФ, которые не имеют права въезда в Европейский союз.

В конце ноября в Эстонии на пограничном пункте в Нарве были установлены дополнительные заграждения в рамках подготовки к закрытию перехода. В полиции заявили, что внимательно следят за тем, что происходит на границе, потому что Россия якобы осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии, «отправляя к эстонской границе людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз».

Укрепления на границе с Россией усиленно строит и Латвия. Там планируется привлечь армию в целях ускорения темпов строительства двух секций инфраструктуры безопасности на границе.

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