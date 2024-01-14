Под чужим влиянием: в России участились случаи «похищения» людей мошенниками

Мошенники стали чаще использовать схему обмана с мнимым «похищением» людей. Жертвами чаще всего становятся дети и пенсионеры, преступники рассчитывают на то, что испуганные родственники согласятся заплатить за них выкуп. «Известия» выяснили, как работает такой способ обмана и каким образом от него можно защититься.

Примеры мошенничества с похищением

В России участились случаи исчезновения людей, попавших под влияние мошенников. Последний произошел в Петрозаводске в начале года, сообщает поисковый отряд «Доброспас».

По данным отряда, 64-летняя Ольга Ю. ушла из дома 9 января и перестала отвечать на звонки близких. Скорее всего, женщину «обработали» телефонные мошенники: теперь она скрывается и пытается взять кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Сейчас Ольгу пытаются найти сотрудники полиции и волонтеры. Однако пока поиски не принесли результатов, о судьбе пропавшей ничего не известно.

В ноябре прошлого года сообщалось о похожей ситуации в Салехарде. Там мошенники попытались выманить деньги у десятилетней девочки, а когда у них это не получилось, ребенка обманом вывезли из города на такси и потребовали у родителей выкуп в 2 млн рублей. Мать школьницы обратилась в полицию, и сотрудникам удалось быстро найти девочку по камерам видеонаблюдения.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Наиболее резонансный случай произошел в Москве в октябре 2023 года: тогда «похитили» главного библиотекаря Государственной публичной исторический библиотеки (ГПИБ), 65-летнюю Маргариту С. Сначала мошенники пытались убедить ее занять крупную сумму у родственников, а затем позвонили племяннице женщины и потребовали за жизнь пенсионерки 5 млн рублей, угрожая в противном случае нанести ей увечья.

Библиотекаря нашли живой неделю спустя. Оказалось, что всё это время она пряталась в отелях по указке преступников. Мошенники обманывали пенсионерку несколько месяцев, выманивая у нее деньги «на помощь следствию», — по данным РЕН ТВ, россиянка перевела им в общей сложности 9 млн рублей. Узнав о том, что она стала жертвой обмана, библиотекарь впала в шоковое состояние .

Новая схема телефонного мошенничества – 2024

Телефонные мошенники постоянно ищут новые варианты обмана своих жертв, заявляет в беседе с «Известиями» куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, в последнее время популярность набирает именно псевдопохищение.

— Мошенники звонят своим жертвам — обычно пожилым людям. В разговоре они используют разные легенды: о том, что со счета человека пытаются украсть деньги или перевести их на Украину, рассказывают, что жизни близких пенсионера грозит опасность, или просят помощи в поимке опасных преступников. Далее жертву «ведут», постоянно поддерживая чувство опасности. Человеку строго указывают не общаться с семьей и выкинуть SIM-карту, чтобы органы не могли вычислить местонахождение жертвы , — объясняет Храпунова.

При этом преступники будут контролировать жертву с помощью новой SIM-карты и заставят человека затаиться. Это могут быть отель, съемная квартира или даже отъезд в соседний город. Несколько дней спустя родственники получат сигнал, что человек похищен и надо заплатить за него выкуп.

Фото: Global Look Press/imago stock&people

По словам адвоката Анны Лисицкой, новая схема рассчитана на то, что близкие жертвы сильно испугаются, поверят преступникам и согласятся отдать деньги, чтобы спасти своего родственника. Сам пострадавший, к слову, тоже обычно делает переводы на счета преступников.

— Они могут знать все ваши данные, информацию о близких — даже ту, которая кажется очень личной. Всё это приводит к тому, что человек начинает паниковать и может попасть в ловушку, действуя по инструкциям мошенника, — говорит Лисицкая.

В случае если речь действительно идет о похищении, в преступлении обычно бывает замешан кто-то из знакомых жертвы, добавляет юрист ЕЮС Заур Зафесов. Он заманивает в некое место (в квартиру, на дачу), где его поджидают подельники преступника.

— Жертву под угрозой физической расправы лишают возможности свободно передвигаться, помещают в закрытое помещение и там удерживают до момента достижения своей преступной цели. Это может быть, например, выкуп, — говорит Зафесов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если близкие узнают о похищении родственника или просто о его исчезновении (например, если в течение какого-то времени не могут дозвониться и при этом человека нет дома), юрист советует обратиться в полицию. Обращение обязательно должны принять, зарегистрировать и начать проверочные мероприятия. Если в ходе проверки подтвердятся сведения о похищении, должно быть возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ и начато расследование.

Признаки телефонного мошенничества

По словам юристов, в большинстве случае отличить телефонного мошенника не так сложно: как правило, они используют одни и те же приемы. Например, пытаются любыми способами запугать собеседника и выманить у него деньги.

— Если вам звонят с требованием немедленно перевести деньги за безопасность близкого, это верный признак мошенничества. Реальные ситуации чаще всего требуют других действий и не связаны с мгновенными финансовыми переводами. Настоящие похитители вряд ли будут связываться с безналичным переводом средств, — говорит Анна Лисицкая.

Другим признаком, выдающим обманщиков, становится номер телефона звонящих. Как правило, мошенники звонят из другой страны — это понятно по коду. Либо пользуются мессенджерами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В случае если преступники позвонили родственникам и заявили о похищении человека, юрист советует в первую очередь попытаться связаться с пропавшим или с тем, кто может знать о его местонахождении.

— Ни в коем случае не переводите деньги. Если ваш родственник (особенно если это ребенок) не отвечает на звонки и вы не знаете его местоположение, сразу обратитесь в полицию. Будет хорошо, если вы сделаете запись телефонного разговора с преступниками. Расследование должно начаться немедленно — чем раньше вы сообщите о происшествии, тем быстрее будут предприняты меры , — заключает юрист.

Как защитить близких от мошенничества

Жертвами телефонных мошенников, в том числе мнимых похитителей, чаще всего становятся пенсионеры. Как объясняет «Известиям» доктор психологических наук, академик Международной академии психологических наук Михаил Бурняшев, это происходит по многим причинам.

— Самое важное, что пенсионеры родились и жили в СССР, где были другие отношения между людьми. В то время было мало тех, кто пытался использовать или обмануть другого. Редко случалось так, что по телефону звонил кто-то незнакомый. Но сейчас мир изменился, — говорит психолог.

С другой стороны, уязвимость пожилых людей перед мошенниками объясняется тем, что им часто не хватает внимания: они охотно вступают в разговоры. Поэтому психолог советует россиянам больше общаться со старшими родственниками, интересоваться их делами и проблемами. Важно «воспитать» в них критическое мышление: научить не доверять незнакомцам и не следовать их советам и указаниям. Для этого можно даже самому провести контрольный звонок из банка/полиции или попросить об этом знакомых. Такая проверка займет несколько минут и даст понять, насколько пенсионер готов к разговору с настоящим мошенником.

Фото: ТАСС/IMAGO/Fleig/Eibner

В свою очередь, юрист Анна Лисицкая советует россиянам рассказывать детям и старшим родственникам о способах телефонного обмана, в том числе о новых способах с мнимыми похищениями и других. Важно каждый раз инструктировать близких, как себя вести в таком случае.

— Попробуйте придумать кодовые слова для подтверждения личности в случае экстренных ситуаций. И установите на телефон определитель номера, который поможет избавиться от спам-звонков. Также можно внести в телефонную книгу человека все необходимые номера и попросить игнорировать звонки от чужих, — советует юрист Анна Лисицкая.

Важно объяснить близким, что ни при каких звонках с угрозами, особенно если речь идет якобы о возбуждении уголовного дела, нельзя передавать деньги мошенникам. Это может грозить человеку не только потерей средств, но и даже возбуждением уголовного дела.

— В случае если человек передает деньги «должностному лицу» (по факту — мошеннику) для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности родственников, органы следствия могут расценить это как дачу взятки должностному лицу. И тогда уже в отношении жертвы мошенника будет проводиться проверка, — заключает юрист.