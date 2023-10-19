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За жизнь требуют выкуп: в Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ

Неизвестные угрожают родственникам убить женщину
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Москве пропала главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева. С ее родственниками связались неизвестные с украинским акцентом и потребовали заплатить выкуп в размере 5 млн рублей, в противном случае пригрозив «прислать тело по частям». «Известия» выяснили подробности случившегося.

В Москве пропала библиотекарь ГПИБ

Как рассказал источник «Известий», в последний раз 65-летняя Маргарита появлялась на работе в библиотеке больше недели назад, 11 октября. Затем женщина написала заявление на отпуск за свой счет и исчезла, а в библиотеку дважды приходили якобы сотрудники полиции и искали ее по подозрению в мошенничестве.

После этого заведующему отделом ГПИБ позвонила племянница Стручевой по имени Надежда. Она рассказала, что Маргарита недавно связывалась с ней по телефону и зачем-то просила одолжить ей 5 млн рублей. Услышав об этом, работник библиотеки посчитал ситуацию странной и решил обратиться в полицию.

библиотека
Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В разговоре с «Известиями» сотрудники ГПИБ воздержались от комментариев по поводу исчезновения главного библиотекаря.

Вымогатели требуют выкуп за Маргариту Стручеву

Сама племянница Стручевой Надежда рассказала полицейским, что в последний раз тетя звонила ей 17 октября: она была сильно напугана и просила срочно найти для нее 5 млн, в крайнем случае хотя бы половину суммы. Таких денег у Надежды не нашлось, и она отказала родственнице.

Некоторое время спустя женщине с номера Маргариты позвонил неизвестный с сильным украинским акцентом и потребовал ту же сумму. В противном случае он пригрозил убить библиотекаря и прислать ее тело по частям. Услышав об этом, Надежда сразу написала заявление.

В управлении МВД по Москве «Известиям» сообщили, что по факту исчезновения москвички 1958 года проводится проверка.

полиция
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на обнаружение пропавшей и выяснение всех обстоятельств происшествия», — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По данным источника, полицейские уже вскрыли дверь в квартиру Стручевой — дома женщину не нашли. Маргариту продолжают искать, пока безуспешно. Телефон москвички остался дома, потому отследить ее по геолокации невозможно.

В это время люди, удерживающие библиотекаря, продолжают писать ее родственникам в мессенджерах и по-прежнему требуют перевести им деньги. В последних сообщениях они угрожают, что начнут отрезать заложнице пальцы, рассказала РЕН ТВ племянница пропавшей. Она отметила, что часть сообщений пришла с мошеннического номера, который в интернете определяется как «Центробанк России».

Как работает мошенническая схема выкупа

По мнению источника «Известий», ситуация с Маргаритой Стручевой может развиваться по тому же сценарию, что и история с пожилой матерью помощницы члена Совфеда Андрея Шевченко. 77-летняя Татьяна Адабаш пропала в Москве 18 апреля.

В тот же день ее дочери Елене позвонили в мессенджере с незнакомого номера. Неизвестный мужчина заявил, что похитил ее мать и потребовал выкуп в размере 2 млн рублей.

Помощница сенатора пыталась связаться с матерью, но ее телефон оказался выключен. Тогда Елена отправила домой к матери своего мужа, но пенсионерки не было в квартире.

Татьяна Адабаш

Татьяна Адабаш

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В полиции установили, что в последний раз 77-летнюю Татьяну видели на Ленинградском вокзале, куда она приехала на такси. Но никаких билетов в интернете или в кассах пенсионерка не покупала.

Мать помощницы сенатора нашли живой три дня спустя. Женщина находилась в Твери — туда ее убедили уехать телефонные мошенники. Они заставили пенсионерку уехать из дома, сменив несколько такси, выманили у нее деньги и обманом лишили возможности общаться с родственниками. Одновременно они требовали у Елены заплатить выкуп за освобождение матери.

В Следственном комитете сообщили, что теперь 77-летняя Татьяна в порядке, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении мошенников возбуждены уголовные дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

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