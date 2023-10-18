Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
Мир
ООН назвала невозможной эвакуацию из больницы Аль-Ахли на момент удара
Мир
Байден назвал приоритетом освобождение захваченных ХАМАС американцев
Мир
СБ ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции
Мир
Небензя назвал потерей времени отказ СБ ООН от резолюции РФ по Газе
Мир
ФРГ и Великобритания исключили возврат к былому сотрудничеству с РФ в энергетике
Политика
Косачев заявил о праве РФ на проведение ядерных испытаний в ответ на действия США
Общество
Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве
Мир
В США заявили об ослабевающей поддержке Украины американским обществом
Мир
Байден пообещал обратиться к конгрессу США за пакетом помощи Израилю
Общество
Обыски прошли в медклинике в Москве по делу матери с 15 детьми
Мир
Полянский назвал провалом США наложение вето на резолюцию Бразилии
Мир
Байден заявил о данных Пентагона об ответственности ХАМАС за удар по госпиталю
Общество
Суд арестовал третью фигурантку дела о торговле детьми

Пропавшего в Москве библиотекаря пообещали не убивать взамен на 5 млн рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве. Неизвестные с украинским акцентом звонят родственникам с ее номера телефона и требуют 5 млн рублей. В противном случае Маргарита будет убита и расчленена, угрожают они, о чем в среду, 18 октября, сообщил источник «Известий».

В последний раз 65-летнюю Маргариту видели на работе 11 октября. С тех пор в библиотеку уже два раза приходили якобы сотрудники МВД и разыскивали ее по подозрению в мошенничестве.

Как рассказал заведующий отделом ГПИБ, 17 октября ему позвонила родственница пропавшей и попросила его обратиться в полицию. По ее словам, ей звонила якобы Маргарита и просила 5 млн рублей.

«Всё это кажется странным, поэтому он решил обратиться в полицию», — отметил источник издания.

Кроме того, 17 октября в полицию обратилась племянница Маргариты, которой также звонили неизвестные и требовали шестизначную сумму. Они угрожали ей, что вернут женщину по частям, если необходимая сумма не будет заплачена.

Квартиру пропавшей вскрыли, женщины там нет. Правоохранители проводят проверку.

Челябинская пленница: девушка сбежала из заточения спустя 14 лет
На месте предполагаемого преступления найдены останки еще одной жертвы

Ранее в этот день в Томской области неизвестные пытались похитить 18-летнюю Марию Бильченко, которая должна была дать интервью телеканалу НТВ и пообщаться с правозащитницей Анной Тажеевой. Девушка выступает свидетелем в уголовном деле об издевательствах опекунов Дорофеевых над своими воспитанниками.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023