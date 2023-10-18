Пропавшего в Москве библиотекаря пообещали не убивать взамен на 5 млн рублей

Главный библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргарита Стручева пропала в Москве. Неизвестные с украинским акцентом звонят родственникам с ее номера телефона и требуют 5 млн рублей. В противном случае Маргарита будет убита и расчленена, угрожают они, о чем в среду, 18 октября, сообщил источник «Известий».

В последний раз 65-летнюю Маргариту видели на работе 11 октября. С тех пор в библиотеку уже два раза приходили якобы сотрудники МВД и разыскивали ее по подозрению в мошенничестве.

Как рассказал заведующий отделом ГПИБ, 17 октября ему позвонила родственница пропавшей и попросила его обратиться в полицию. По ее словам, ей звонила якобы Маргарита и просила 5 млн рублей.

«Всё это кажется странным, поэтому он решил обратиться в полицию», — отметил источник издания.

Кроме того, 17 октября в полицию обратилась племянница Маргариты, которой также звонили неизвестные и требовали шестизначную сумму. Они угрожали ей, что вернут женщину по частям, если необходимая сумма не будет заплачена.

Квартиру пропавшей вскрыли, женщины там нет. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в этот день в Томской области неизвестные пытались похитить 18-летнюю Марию Бильченко, которая должна была дать интервью телеканалу НТВ и пообщаться с правозащитницей Анной Тажеевой. Девушка выступает свидетелем в уголовном деле об издевательствах опекунов Дорофеевых над своими воспитанниками.