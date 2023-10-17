Под Томском пытались похитить свидетеля по делу об истязании детей

В Томской области неизвестные пытались похитить 18-летнюю Марию Бильченко, которая должна была дать интервью телеканалу НТВ и пообщаться с правозащитницей Анной Тажеевой, сообщил 17 октября источник ИА Regnum.

Инцидент произошел в Молчановском районе. Попытка похищения произошла, когда девушка собиралась пообщаться с журналистами.

Полиция проводит проверку, личности злоумышленников пока не установлены.

Бильченко выступает свидетелем в уголовном деле об издевательствах опекунов Дорофеевых над своими воспитанниками. Всего в семье восемь детей, шестеро из которых — приемные. В их числе и Мария.

Как рассказала девушка, Екатерина и Дмитрий Дорофеевы жестоко издевались только над младшими детьми. Мужчина бил и поливал малышей ледяной водой за «неправильное» поведение в церкви, а женщина била книгой шестилетнюю слабослышащую Алену.

По словам Марии, взрослые полагали, что таким образом изгоняют из детей «злых демонов». Сейчас Алёна уже третий месяц находится в реанимации, а Мария 6 августа после совершеннолетия уехала из семьи и написала заявление в полицию.

В реанимацию шестилетняя девочка попала в августе.

«Эта женщина выворачивала ей руки, шею, могла согнуть спину и всем весом на нее опереться. Называла это массажем», — рассказывал журналистам ее брат.

Алёна пережила клиническую смерть длительностью 18 минут, врачи диагностировали сильное поражение мозга.

Мальчик также сообщил, что Екатерина Дорофеева периодически ставила детей под холодный душ, била ремнем, оставляла без еды.

По заявлению Бильченко Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку». В халатности подозревают сотрудников органов опеки.

Приемные дети изъяты, Дорофеева арестована, ее муж и брат остались на свободе.