«Она у нас жила, как королева. Прибилась к моему сыну»

Советский райсуд Челябинска избрал меру пресечения Владимиру Ческидову. По версии следствия он 14 лет удерживал в плену молодую женщину: запер ее в своем частном доме в поселке Смолино под Челябинском, насиловал и угрожал убить. Мать похитителя проходит по делу как соучастница — на суде она не скрывала, что знала о происходящем. Соседи обвиняемого рассказали, что видели его очень редко: дом выглядел почти заброшенным, в нем никогда не горел свет. Эксперты связывают преступление именно с безразличием соседей и бездействием участковых, которые не обратили внимание на странности поведения Ческидова, решетки на окнах его дома.

География преступления

Советский районный суд Челябинска 1 августа арестовал на два месяца 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении человека, убийстве и изнасилованиях. Следователи считают, что мужчина на протяжении 14 лет держал в плену девушку, похищенную им в 19-летнем возрасте. Его мать Валентину Ческидову обвинили в похищении человека. Она жила с сыном и, как считают сотрудники правоохранительных органов, знала, что происходило в доме.

В 2009 году Владимир Ческидов познакомился с 19-летней Екатериной на вокзале, пригласил к себе в гости и уже там сказал, что с этого дня она находится в плену, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Девушку Ческидов держал в отдельной комнате частного дома в поселке Смолино — это пригород Челябинска. Дверь запиралась на замок, а на окнах были установлены решетки. При этом, по материалам следствия, в доме некоторое время находилась и еще одна узница, которую Ческидов убил: ее расчлененные останки он закопал в погребе под домом.

Здание, где на протяжении 14 лет удерживали Екатерину, очень ветхое, но таких старых деревянных одноэтажных домов вокруг десятки. Впрочем, заброшенным жилье Ческиовых не выглядит — его окружает голубой забор, который явно регулярно подкрашивался, а на окнах, которые выходят на улицу, нарядные голубые наличники и ставни.

Вход во двор преграждают массивные ворота. Окна комнаты, в которой все эти годы находилась пленница, выходят именно во внутренний двор, поэтому позвать на помощь она не могла. В самом доме царит разруха и беспорядок, кое-где выбиты стекла, некоторые окна заложены фанерными щитами. Беспорядок и во дворе, и в отдельных постройках, например, в сарае, но видны следы «хозяйствования»: вещи в сарае и других местах для хранения тщательно рассортированы.

По соседству находятся частные дома, но все это время о присутствии пленницы никто не подозревал, рассказали «Известиям» соседи. Живущая недалеко от дома Владимира Ческидова Анастасия Авганова рассказала, что в доме обвиняемого никогда не видела свет — «активной жизни там не было».

— На вид Ческидов выглядел как молодой парень — он так одевался. Никогда бы не подумала, что это взрослый мужик, — сказала она. — Его мать в последнее время ходила сама не своя, даже не здоровалась. Видимо ее эта ситуация тоже достала.

В воскресенье, 30 июля, мать вызвала Ческидову скорую помощь — мужчина находился в запое и стал вести себя агрессивно, рассказал источник «Известий». Обвиняемого забрали в психиатрическое учреждение, а дверь в комнату Екатерины он закрыть не успел: как только Владимир Ческидов уехал, она сбежала.

После побега девушка направилась к сестре — та живет в Челябинске, с журналистом «Известий» она общаться отказывается.

Но ее соседка по дому Татьяна Беляева рассказала, что все это время сестра похищенной девушки искала ее, регулярно писала обращения в полицию и расспрашивала местных жителей.

— Она говорила, что пропала сестра, и не знает, где ее икать. Упоминала, что никто ничего не хочет делать, — поделилась она с «Известиями». — Мурашки по коже от этой ситуации.

А дядя похищенной женщины Анатолий рассказал «Известиям», что в 2009 году она проводила очень много времени на вокзале в компании мужчин, распивая алкогольные напитки. Он предположил, что там она и познакомилась с Ческидовым. Нынешнее состояние племянницы он описал, как «неплохое».

— Видел ее. Я думал, хуже будет. Я у нее спрашиваю, она говорит «потом». Я понял, что минимум, полгодика надо, чтоб она освоилась, — поделился он.

Суд для сына и матери

На суде по избранию меры пресечения обвиняемый вел себя скованно и смущенно — на вопросы отвечал тихо и неразборчиво. Ческидов рассказал, что официально женат, детей нет, закончил 10 классов, нигде не работает. Ранее был судим, сказал он, отвечая на вопрос судьи. По данным «Известий», судимость была много лет назад — за разбой, сейчас она погашена.

Для защиты ему был предоставлен адвокат по назначению.

— Денег оплатить другого нет, — сказал подозреваемый. На вопрос судьи о самочувствии он сообщил, что «здоровье неважное».

После этого следователь попросил закрыть заседание, сославшись на то, что «разглашение сведений может навредить обвиняемому и потерпевшей, унизить их честь и достоинство». Судья спросил мнение Ческидова, а тот заявил, что не возражает против рассмотрения в закрытом режиме.

На вопросы журналистов Владимир Ческидов отвечать не стал. Представителям СМИ разрешили присутствовать только на оглашении решения суда. После объявления об аресте на два месяца обвиняемый заплакал и заявил, что любил узницу и все отношения были по обоюдному согласию.

После Ческидова место в «клетке» в зале суда заняла его 72-летняя мать Валентина. Перед слушанием она заявила журналистам, что Екатерина жила с ее сыном добровольно, ее никто не удерживал. Пенсионерку обвиняют в похищении человека.

— Катя жила по своей воле, у нас все двери раскрыты — проходи, выбегай, — сказала она.

Суд не стал арестовывать Валентину Чексидову. Адвокат обвиняемой Леонид Лысенко в разговоре с «Известиями» заявил, что это произошло благодаря адвокатам — «удалось убедить суд» не отправлять женщину в СИЗО.

— На данном этапе остальные вопросы, в том числе линию защиты, считаю неуместными, — сказал он.

Валентина Ческидова после суда, садясь в машину, заявила журналистам: «Она у нас жила, как королева. Прибилась к моему сыну».

На ком ответственность

В подобных делах стоит обратить внимание на деятельность участковых, которые должны ежедневно проводить профилактические обходы вверенной им территории , заявил эксперт в сфере обеспечения безопасности Владимир Кондратенко.

— Сотрудник полиции должен налаживать контакт с людьми, подробно их изучить, владеть всей необходимой информацией: семейное положение, работа, приводы в полицию и так далее. Понятно, что особое внимание участкового приковано к тем жителям района, которые были судимы, — сказал он «Известиям».

Но и сами люди, по словам Владимира Кондратенко, должны доверять своему участковому. К нему необходимо обращаться, если кажется, что происходит нечто противозаконное и противоправное.

— Возникает вопрос: как за 14 лет никто не заметил, что в одном из домов насильно держат женщину? — указал эксперт. — Неужели сам мужчина не вызывал подозрений? Странное поведение, звуки из дома и так далее.

Бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия также считает, что такой инцидент стал возможен из-за халатности правоохранительных органов.

— За 14 лет хоть бы один из участковых должен был заметил какую-то странность, — сказал эксперт «Известиям».

Он обратил внимание, что решетки на окнах в таких домах, как у Владимир Ческидова, — нонсенс.

— Это должно было вызвать подозрение, — сказал эксперт. — Странности поведения подозреваемого тоже не были закамуфлированы.

Таких пленников среди пропавших без вести, скорее всего, немного — всего доли процентов, считает экс-правоохранитель. Многие «потеряшки», скорее всего, либо убиты, либо бродяжничают, либо находятся в трудовом рабстве, а вот случаи длительного плена он назвал единичными.

Основной вопрос, который задается всегда при таких делах: какая информация изначально была у полиции, обратила внимание адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от насилия Мари Давтян.

— Государство обязано расследовать преступление тогда, когда у него есть хотя бы какая-то минимальная информация о том, что это преступление произошло, — отметила она.

Но розыск пропавших без вести взрослых зачастую оказывается неэффективным.

— Реальные действия полиция может и не предпринять: не проверяют информацию, не проводят опросы, следственные действия, которые могли хоть как-то повлиять на обнаружение человека, — сказала она. — Это происходит из-за отсутствия четких инструкций у полиции и большой текучке кадров.

Поэтому, полагает она, необходимо повысить уровень образования полиции — должен быть четкий план действий: отработать участок, опросить соседей, проверить телефоны. И четкие действия, понятные, которые могут привести к какому-то результату. Кроме того, необходим и более жесткий контроль за преступниками, особенно рецидивистами, полагает эксперт.