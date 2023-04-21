СМИ сообщили о перевозке в Москву найденной в Твери матери помощницы сенатора
Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко, найденную в Твери, везут в Москву на встречу с дочерью Еленой Силкиной. Об этом RT сообщает в пятницу, 21 апреля, со ссылкой на источник.
Местонахождение женщины удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения. Сначала она не поверила, что полиция пришла к ней в номер гостиницы, и силовикам пришлось позвонить Силкиной по своему телефону и передать трубку, чтобы она убедила мать в этом. Напрямую дочь не могла связаться с ней, поскольку та сменила симку.
Ранее в этот день «Известия» писали, что местонахождение пропавшей матери помощницы сенатора Шевченко установлено.
В столичной прокуратуре сообщили, что по факту исчезновения женщины проводится расследование. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство с целью получения имущества».
Накануне Елена Силкина, помощница сенатора Шевченко, обратилась в полицию в связи с исчезновением ее 76-летней матери.
19 апреля пенсионерка вышла из подъезда своего дома на Алтуфьевском шоссе и села в такси. Она приехала в торговый центр «Бум» на юго-востоке Москвы, снова села в такси, после чего была замечена на Ленинградском вокзале, сообщается на сайте kp.ru.
При этом Силкина также рассказала, что еще 18 апреля ей поступил звонок с неизвестного номера. Во время него мужчина в грубой форме заявил, что ее мать находится у него, и потребовал 2 млн рублей в качестве выкупа. Силкина попыталась дозвониться до матери, но ее телефон был уже выключен.
Ожидается, что в ближайшее время мать Силкиной доставят в столичное управление Следственного комитета (СК).