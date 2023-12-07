По старой памятке: российских пенсионеров вновь одолевают мошенники с БАДами

В России наблюдается новый всплеск мошенничеств под предлогом продажи медикаментов пожилым людям. Жулики обзванивают пенсионеров, представляясь медработниками, вводят собеседников в заблуждение по поводу их состояния здоровья и вынуждают купить якобы чудодейственные таблетки за сотни тысяч рублей. Схема, обкатанная еще два десятилетия назад, по-прежнему приносит преступникам баснословный доход. На днях полиция задержала группу жуликов, обманувшую потерпевших как минимум на 2,5 млн рублей . Подробности — в материале «Известий».

Чудо с доставкой на дом

Шестерых подозреваемых задержали в трех регионах страны (Подмосковье, Рязанщина и Ставрополье). Следствие инкриминирует им три эпизода мошенничества в отношении пенсионеров из Санкт-Петербурга. Сообщники, располагая анкетными данными пожилых людей, звонили им, представлялись сотрудниками медучреждения и сообщали о якобы обнаруженных у пенсионеров проблемах со здоровьем. Для экстренного и эффективного лечения предлагали приобрести лекарственные препараты, причем оплату требовали в кратчайшие сроки. К 79-летней жительнице Московского района Санкт-Петербурга курьер-сообщник приехал сразу после звонка и уговорил отдать почти $13 тыс. (около 1,2 млн рублей по курсу на день преступления). По такому же сценарию злоумышленники отняли 650 тыс. рублей у 83-летней женщины из того же района Петербурга. Еще 700 тыс. рублей группировке передала обманутая 84-летняя пенсионерка из Кировского района города.

Фото: РИА Новости

Люди с навыком продаж

«Известиям» удалось выяснить некоторую информацию о личностях подозреваемых. Трое из них — выходцы из Рязанской области. 34-летний Алексей К. имел торговую точку в Рыбном, а также промышлял частным извозом и перевозкой грузов. Дмитрий К. 1995 г.р. занимался реализацией продуктов питания. С ними в связке работала уроженка Елатьмы 1987 г.р. Компанию троице составила жительница Коломны Наталья Г.. Предположительно, она работала в тесной связке с Владимиром Т., также проживавшим в Подмосковье в последние годы. Также в группировку входил ставропольский предприниматель родом из Казахстана 49-летний Владимир Л. (имеет лицензию на розничную торговлю продуктами и интернет-торговлю). Впрочем, бизнес мужчины в последние годы испытывал трудности — возникли долги на шестизначную сумму.

Реакция сверху

В некоторых случаях обман вскрывается врачами, которые к удивлению узнают, что их учреждение используют как ширму для надувательства. Например, в Ивановской области сотрудники ГБ № 7 официально предупредили местных жителей об аферистах, которые обзванивают представителей старшего поколения от их имени.

« Будьте внимательны! Врач не делает назначений по телефону, он выписывает рецепты в ходе осмотра и никогда не заказывает доставку. Если ваше заболевание (например, новая коронавирусная инфекция) подразумевает выдачу препаратов лечащим врачом, медицинский работник это сделает самостоятельно », — предостерегают ивановцев в больнице.

Фото: РИА Новости

Отрыжка прошлого

Первые call-центры, предлагавшие пожилым людям сомнительные БАДы и неизвестные официальной науке «медицинские приборы», появились в конце нулевых. Но пик таких мошенничеств пришелся на 2012–2014 годы , рассказал «Известиям» полковник юстиции в отставке Сергей Пелих.

— Это связано с развитием полулегальных call- центров , — говорит эксперт по оргпреступности и международному наркотрафику. — Часть придумавших механизм, соединивший эффективные массовые обзвоны с доставкой товара, позже ушли в наркобизнес. Телефоны заменили анонимные мессенджеры, а БАДы превратились в закладки. Из этого же «гнезда» вышли мошенники по схеме «родственник в беде». В основе — те же эффективные маркетинговые и психологические методики.

Разведка увеличивает цену атаки

По словам другого бывшего офицера угрозыска, серьезные мошенники этого типа сперва проводят тщательную проверку потенциального «клиента».

— В пик распространения этого преступления, который пришелся на прошлое десятилетие, у аферистов были информаторы из медицинских учреждений, сообщавшие о прохождении пенсионерами диспансеризации, информировали о сдаче анализов. Не исключаю, что сегодня, учитывая риск быть пойманными, они проводят и финансовую разведку, выясняют, платежеспособен ли пенсионер, есть ли у него сбережения.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

По его словам, преступлений гораздо больше, чем отражается в отчетах, — не все сообщают о покупке «чудо-таблеток».

— Некоторым людям, особенно представителям старшего поколения, свойственно мистическое мышление. Мне известны случаи, когда люди отдавали огромные деньги и пили пустышки [таблетки], а потом еще и рассказывали сверстникам, как ловко они обманули болезнь, хотя болезни и не было.

По его словам, чаще всего в полицию пенсионеры обращаются после вмешательства более молодых родственников.

Два раза в одну воронку

Обманутая в прошлом при покупке БАДов жительница Курска в конце ноября повторно стала жертвой мошенников — ей пообещали вернуть похищенные деньги. Звонивший представился юристом и обещал выбить компенсации. В результате переговоров женщина отдала преступнику 389 тыс. рублей. Ранее в такой же ситуации оказалась землячка пострадавшей, которая перевела жуликам 170 тыс. рублей.

По такой же схеме несколько недель назад потеряла около 1 млн рублей жительница Кемеровской области. Ей звонивший представился сотрудником полиции. Драматизм ситуации в том, что большая часть средств была взята в качестве кредита.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

« Собеседник сообщил, будто женщина, у которой пенсионер ранее покупал лекарственные средства, оказалась мошенницей, и теперь клиентам якобы положена компенсация в размере 730 тыс. рублей. Для ее получения необходимо было заплатить страховой взнос в размере 52 тыс. рублей. Пенсионер отправил деньги на указанный счет, и вскоре ему позвонил лжебанкир, который потребовал вновь перевести взнос, а также всю сумму выплаты, иначе компенсация будет аннулирована. Внесенные средства ему гарантировали вернуть вместе с компенсацией. Горожанин оформил кредит и осуществил семь переводов на указанный счет. Не получив обещанных денег, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию », — говорится в сообщении управления МВД по Кузбассу.

Аттракцион для тех, кому за 70

Почему пожилые люди особенно восприимчивы к околомедицинским сценариям обмана, «Известиям» объяснил психиатр Алексей Вилков.