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Мурашко приехал с рабочим визитом в ДНР

Мурашко: в новых регионах восстановлены и модернизированы более 170 медучреждений
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом стало известно в пятницу, 12 января.

«Сегодня по поручению президента России Министерство здравоохранения РФ, ФМБА России и Роспотребнадзор проводят модернизацию системы здравоохранения в четырех новых субъектах РФ. Ключевыми направлениями являются формирование инфраструктуры и новых технологий, которые ранее были недоступны в этих регионах», — рассказал министр.

Прежде всего, указал Мурашко, требовалось восстановление поврежденных и изношенных медицинских организаций. Более 170 учреждений в четырех регионах в настоящее время уже восстановлены и оснащены современным оборудованием.

Также глава ведомства отметил, что следующим этапом работы в новых регионах стало выстраивание системы онкологической помощи пациентам, в том числе с маршрутизацией в федеральные центры Минздрава России. Он рассказал, что сейчас впервые в регионы поставлено высокотехнологическое оборудование для диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

В Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, особенно важно уделить внимание здоровью новорожденных и их мам, подчеркнул Мурашко. По словам министра, более 15 тыс. младенцев из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик прошли расширенный неонатальный скрининг. В случае выявления редкого заболевания у ребенка ситуация берется под контроль благотворительного фонда «Круг добра», что позволяет малышу получить дорогостоящее лечение.

Помимо этого, развивается система помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями посредством модернизации медицинских организаций регионов. Мурашко указал, что сейчас для жителей новых регионов доступны ангиографические установки и экстренная помощь пациентам с ишемической болезнью сердца.

Глава Минздрава РФ также выразил благодарность медикам новых регионов.

«Хочу отметить героическую работу медицинских специалистов, которые оказывают помощь в крайне сложных условиях, несмотря на регулярные атаки. <...> Мы продолжаем помогать. Наши специалисты выезжают и спасают жизни людей», — сказал Мурашко.

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Накануне, 12 января, Михаил Мурашко приехал с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику, где посетил ряд медицинских организаций и осмотрел новое оборудование для МРТ и лечения онкологии. Также в Луганской республиканской клинической больнице министр лично ознакомился с историями болезни и состоянием пациентов, которые находятся на лечении.

В конце июня Мурашко сообщил, что жителям новых регионов не нужно предъявлять полис обязательного медстрахования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца 2023 года.

В конце мая Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах страны. Глава государства также отметил, что в новых субъектах обследования прошли уже более 300 тыс. детей.

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