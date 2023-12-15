Дело субъектное: в новых регионах уже работает почти 100 тыс. МСП

На декабрь 2023 года в новых регионах зарегистрировались почти 100 тыс. малых и средних предприятий (МСП). Это следует из данных единого реестра субъектов МСП. Также там действует уже больше 36 тыс. юрлиц. Президент Владимир Путин 14 декабря заявил на прямой линии, что от новых регионов в бюджет поступило 170 млрд рублей. В основном, как отмечают в бизнес-сообществе, — от крупных промышленных производств, а также от малых компаний в сфере услуг — продуктовых магазинов и аптек. Пока новые регионы всё равно будут дотационными: каждый год на них планируется выделять 1 трлн рублей. Эксперты отмечают, что присоединившиеся к России субъекты показывают впечатляющие темпы восстановления и интеграции в экономику страны.

Сколько компаний появилось в новых регионах

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на декабрь 2023 года зарегистрировались 96,1 тыс. малых и средних предприятий (МСП). За год их число увеличилось на 77 тыс., следует из данных единого реестра субъектов МСП, который администрирует ФНС. «Известия» их проанализировали и направили запрос в службу.

Большинство зарегистрированы в Донецкой (45,5 тыс.) и Луганской (33,9 тыс.) народных республиках. В основном это индивидуальные предприниматели — их 88,6 тыс. Остальные — микрокомпании. Также на декабрь в единый реестр юрлиц (ЕГРЮЛ) включены 36,4 тыс. организаций.

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Например, в ДНР преобладающие отрасли — недвижимость, образование, оптовая и розничная торговля (на нее приходится 25% экономики региона) — преимущественно это сети продовольственных магазинов и аптек, отметил председатель Донецкого республиканского регионального отделения «Деловой России», директор сети ТЦ «Галактика» Геннадий Гальчук.

Сколько поступило в бюджет от новых регионов

В этому году новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей, сообщил Владимир Путин 14 декабря на прямой линии.

— Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще многое надо будет сделать — мы сделаем это, — заявил глава государства.

Владимир Путин также сообщил, что субъекты России уже вложили около 150 млрд в новые области и планируют вложить еще 100 млрд.

Сумма в 170 млрд рублей — это хороший, даже сильный результат с учетом хода специальной военной операции, отметил Геннадий Гальчук из «Деловой России».

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— Новые территории демонстрируют не просто готовность интегрироваться в общероссийскую экономику, но и на деле достигли определенных результатов. Мирная жизнь в регионах налаживается, развивается производство и коммерция, — сказал он.

170 млрд рублей — действительно впечатляющая цифра, сопоставимая с налоговыми поступлениями в федеральный бюджет от тех российских регионов, которые расположены вдали от территории проведения СВО и не пострадали от боевых действий, согласен вице-президент «Опоры России» Сергей Лапенко. Это яркий показатель быстрого восстановления и роста экономики новых регионов, уверен он.

В целом поступления налогов в российскую бюджетную систему за восемь месяцев 2023 года выросло на 9%, до 29,4 трлн рублей, сообщил ранее глава ФНС Даниил Егоров.

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— Говоря о крупнейших налогоплательщиках новых регионов, стоит упомянуть в первую очередь тяжелую промышленность, которую удалось в значительной степени сохранить даже в условиях почти десятилетнего вооруженного конфликта. Продукция машиностроительного комплекса пользуется возрастающим спросом во многих регионах России, — заявил Сергей Лапенко.

Сейчас благодаря поддержке правительства эти предприятия получают госзаказ и средства на модернизацию, поэтому в дальнейшем они будут приносить бюджетной системе еще больше налоговых поступлений, уверен он.

Также значительный вклад в развитие новых регионов вносит малый и средний бизнес, это один из драйверов развития экономики, а значит, и роста налоговых поступлений, подытожил он.

«Известия» обратились в Минфин с вопросом об ожидаемых поступлениях на 2024 год от новых регионов.

Сколько будут направлять новым регионам

Владимир Путин на прямой линии также отметил, что ежегодно выделяется более 1 трлн рублей на «постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России» новых субъектов.

У этих регионов большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал, они угледобывающие и металлургические, отметила и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

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— Доля дотаций новым регионам из федерального бюджета в течение двух последних лет превышала 40% объема собственных доходов, поэтому пока они только вживаются в экономическую жизнь России, делая это по мере своих сил и при помощи государства весьма успешно, — сказала эксперт.

Скорее всего, правительство продолжит активно звать бизнес в новые регионы, в том числе за счет различных преференций, заявлял ранее «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

До конца 2050 года в новых регионах действует свободная экономическая зона (СЭЗ). Ее участники получают преференции: ставка налога на прибыль там — 0–13,5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, имущественный сбор — 0% вместо 2,2%, земельный налог — 0% вместо 1,5%.

Также у предпринимателей в СЭЗ есть право на особый порядок предоставления земельных участков в аренду, упрощение согласовательных процедур в градостроительной деятельности и льготное кредитование.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

На прямой линии Владимир Путин также предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичное жилье. Кроме того глава государства призвал повысить подъемные по программе «Земский доктор» (для врачей — до 2 млн рублей, для фельдшеров — до 1 млн).

Ранее «Известия» писали, что правительство намерено ввести грантовую систему поддержки МСП, представители которых занимаются социально значимой деятельностью на территории новых регионов. Также редакция обратилась в Минэк с вопросом о льготах для бизнеса и инвестиционной привлекательности новых регионов.