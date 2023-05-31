Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых российских регионах. Соответствующее распоряжение глава государства дал в среду, 31 мая, на совещании с членами правительства.

«Что касается диспансеризации детей, она прошла достаточно организованно и дает хорошие результаты, поэтому нужно сделать еще один шаг, а именно провести диспансеризацию взрослого населения», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Президент отметил, что в новых регионах РФ обследования прошли свыше 300 тыс. детей.

Голикова в ходе совещания выразила уверенность, что эта мера будет крайне востребована во всех четырех субъектах. Вице-премьер заявила, что правительство проведет необходимую работу и подготовит свои предложения.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Диспансеризация направлена на выявление и раннюю диагностику заболеваний. Она проводится для граждан старше 18 лет бесплатно по месту прикрепления по полису ОМС.