Жители новых регионов России до конца года могут получать медпомощь без полиса

Жителям новых регионов России не нужно предъявлять полис обязательного медстрахования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца 2023 года. Об этом сообщил журналистам 23 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Предъявление медицинского полиса до конца года не требуется — медицинская помощь оказывается бесплатно», — сказал глава Минздрава.

Мурашко добавил, что в России, включая новые регионы, полисы ОМС оформляются в электронном виде и их можно распечатать на портале госуслуг.

«Даже в случае утери никаких действий для его восстановления не требуется», — добавил он.

В конце мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах страны.

Глава государства также отметил, что в новых субъектах обследования прошли уже более 300 тыс. детей.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.