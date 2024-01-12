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Глава Минздрава Мурашко посетил ЛНР с рабочим визитом

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Фото: Минздрав России
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР) с рабочим визитом, он посетил ряд медицинских учреждений, говорится в релизе, поступившем 12 января «Известиям».

Министр посетил Луганский республиканский клинический онкологический диспансер, Луганскую городскую поликлинику № 11, Луганскую республиканскую клиническую больницу.

В Луганском республиканском клиническом онкодиспансере Мурашко осмотрел отделение лучевой диагностики, в котором в 2023 году открылся кабинет магнитно-резонансной томографии. Далее глава Минздрава вместе с министром здравоохранения ЛНР Натальей Пащенко посетил отделение лучевой терапии, где осмотрел блок телегамматерапии с установленными в нем аппаратами. В блоке расположены два каньона, в которых проводится установка гамма-терапевтических аппаратов «Терабалт». В третьем каньоне уже работает радиотерапевтический аппарат «Тератрон».

В Луганской республиканской клинической больнице министр обошел отделение реанимации и интенсивной терапии №1 и лично ознакомился с историями болезни и состоянием пациентов, которые находятся на лечении. По словам Мурашко, оказание медицинской помощи экстренным пациентам находится на достойном уровне, в том числе в части 100% бесплатного обеспечения.

В декабре 2023 г. в больнице введен в эксплуатацию новый аппарат МРТ, закупленный в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На сегодня уже проведено более 100 исследований.

«Новогодние праздники — это всегда время надежд и перемен. Мы надеемся, что те перемены, которые у нас сегодня происходят, продолжатся. В прошлом году мы стартовали с программой поддержки развития медицинских учреждений. Это касается и Луганской республиканской клинической больницы. Первое оборудование сюда уже поставлено и смонтировано. Сейчас будет дальнейшее совершенствование системы оказания медицинской помощи. Это волнующее событие приведёт к улучшению оказания медпомощи», — сказал Мурашко в ходе посещения лечебного учреждения.

В Луганской городской поликлинике № 11 обслуживается почти 50 тыс. человек. Министр ознакомился с маршрутизацией пациентов, посетил кабинеты, где делают флюорографию и УЗИ. Мурашко также обсудил с врачами вопросы диспансеризации, вакцинации, выписки бесплатных рецептов для льготной категории граждан, оплаты труда медицинских работников, а также лабораторной диагностики, МРТ и СКТ обследований.

Дело субъектное: в новых регионах уже работает почти 100 тыс. МСП
По данным президента, компании из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей принесли в бюджет 170 млрд рублей

Глава Минздрава отметил важность того, чтобы жители республики имели полисы ОМС, которые дают доступ ко всей системе.

Также он встретился со студентами Луганского государственного медицинского университета им. Святителя Луки Минздрава России, которые проходят практику в поликлинике, и обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником перспективы развития онкологической службы региона.

В июле сообщалось, что в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях уже около 400 тыс. человек прошли диспансеризацию. Тогда министр рассказал, что граждане, у которых выявляются какие-либо заболевания, получат всё необходимое лечение, в том числе высокотехнологичную помощь в лечебных учреждениях по месту проживания, а также в других регионах страны.

В конце июня Мурашко сообщил, что жителям новых регионов не нужно предъявлять полис обязательного медстрахования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца 2023 года.

В конце мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах страны. Глава государства также отметил, что в новых субъектах обследования прошли уже более 300 тыс. детей.

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