Почти 400 тыс. граждан прошли диспансеризацию в новых регионах РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях уже около 400 тыс. человек прошли диспансеризацию. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, 15 июля.

«Профосмотры и диспансеризацию в новых регионах уже прошли почти 400 тыс. граждан», — сказал он «РИА Новости».

Министр пояснил, что граждане, у которых выявляются какие-либо заболевания, получат всё необходимое лечение, в том числе высокотехнологичную помощь в лечебных учреждениях по месту проживания, а также в других регионах страны.

В конце июня Мурашко сообщил, что жителям новых регионов не нужно предъявлять полис обязательного медстрахования (ОМС) для получения медицинской помощи до конца 2023 года. Он уточнил, что в России, включая новые регионы, полисы ОМС оформляются в электронном виде и их можно распечатать на портале госуслуг.

В конце мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах страны. Глава государства также отметил, что в новых субъектах обследования прошли уже более 300 тыс. детей.

30 сентября 2022 года ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.