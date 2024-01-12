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За сутки в России произошло 243 ДТП

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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За прошедшие сутки на дорогах в России произошло 243 ДТП, в которых 29 человек погибли, а 331 человек получил травмы. Об этом 12 декабря «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России. Дорожными полицейскими зафиксировано 25 происшествий с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 29 подростков.

Серьезное ДТП произошло на федеральной автодороге М-5 «Урал» в Пензенской области. Водитель микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Узбекистан, в месте, запрещенном для обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. На месте происшествия от полученных травм погибли водитель микроавтобуса и шестеро его пассажиров, еще два пассажира получили различные травмы. По предварительной причине, ДТП произошло в результате того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильным снегом, метелью и порывистым ветром) в ряде регионов страны возможны временные перекрытия движения. При планировании автомобильных поездок на дальние расстояния Госавтоинспекция рекомендует водителям ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничений или закрытия определенных участков дорог из-за ухудшения погодных условий информация об этом оперативно размещается в СМИ, на сайте Госавтоинспекции, а также на официальных страницах региональных подразделений в соцсетях.

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В преддверии выходных дней Госавтоинспекция призывает автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами, отказаться от лишних перестроений и избегать резких маневров. Водителям рекомендуют не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, особенно если в силу преклонного возраста или других причин есть проблемы со здоровьем.

«Также обращаем особое внимание автомобилистов на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и «сплошные» проверки на российских дорогах автоинспекторами проводятся ежедневно. Призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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