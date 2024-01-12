Политолог указал на желание Макрона сделать правительство Франции монолитным

Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне пока не обладает значимым внешнеполитическим весом и на сегодняшний день будет следовать курсу президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение «Известиям» 12 января выразил директор Центра европейской информации, руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«Пока сложно давать глубокие оценки, потому что Сежурне достаточно новый человек во внешнеполитической сфере. Это не кадровый дипломат, он, скорее, человек команды [нового премьер-министра страны Габриэля] Атталя, команды Макрона. Поэтому мне кажется, что он будет действовать в русле тех инициатив, которые озвучивает и преследует президент Макрон», — считает Топорнин.

Как вместе с тем отметил политолог, недавние перестановки во французском правительстве нацелены сделать его более эффективным с точки зрения реализации предложений Эммануэля Макрона.

«Мы помним пресловутый закон об эмиграции, который был принят в декабре 2023 года. Он вызвал дискуссии даже внутри правительства, а оно составлено в большинстве своем из партии «Возрождение» — партии Макрона. Получается, что даже свои министры критиковали тот законопроект. Мне кажется, что смена премьер-министра и замена ключевых высокопоставленных чиновников как раз и преследовала цель сделать правительство монолитным с точки зрения реализации идей и предложений президента», — подчеркнул Топорнин.

Новый глава французского МИДа начал свою политическую карьеру в 2014 году. Тогда он был назначен советником на тот момент министра экономики Эммануэля Макрона. После победы Макрона на президентских выборах в 2017 году Сежурне стал его политическим советником. С сентября 2022 года он стал лидером партии президента Франции «Возрождение».

О назначении Сежурне на пост главы МИД Франции 11 января сообщил телеканал BFMTV. На этой должности он сменил Катрин Колонна.

За несколько дней до этого, 9 января, стало известно о назначении Габриэля Атталя премьер-министром страны. Он сменил на этом посту Элизабет Борн, которая за день до этого подала в отставку.

Спустя пару дней Атталем были утверждены несколько министров. Так, Эрик Дюпон-Моретти стал министром юстиции, а Бруно Ле Мэр — министром экономики. Приска Тевено назначена официальным представителем правительства вместо Оливье Верана.