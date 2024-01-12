США обвинили в попытках спровоцировать конфликт РФ и Финляндии

Власти США провоцируют военный конфликт Финляндии с Россией, размещая американские войска на финской территории. Об этом 12 января заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы уже разместили часть наших войск в Финляндии, и подозреваю, что если нам (США - Ред.) позволят, мы разместим ракеты в этой стране. Это превращает Финляндию в магнит для нападения!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Макгрегор также отметил утверждения глобалистских элит о том, что «русские идут». Подобную позицию он считает абсурдной, обращает внимание «Газета.Ru».

3 января Макгрегор также отмечал, что Швеция и Финляндия опасаются российского нападения. Но Россия никуда не идет и не нападает, даже намеков на планы атаковать не было со стороны Москвы никогда, отмечал он.

10 января старший аналитик-исследователь и редактор Лексингтонского института Сара Уайт предположила, что Финляндия после вступления в НАТО может получить американское оружие для усиления границы с Россией. По ее оценке, США планируют предоставить Финляндии 64 истребителя F-35A. Кроме того, страна может приобрести у Вашингтона танки M1A1 Abrams.

До этого, 28 декабря 2023 года, постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что Россия всегда рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, поэтому вступление Хельсинки в НАТО заставило Москву предпринять ответные шаги.

18 декабря Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска среди прочего получат доступ к 15 военным базам на финской территории.

В начале апреля прошлого года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что это присоединение негативно скажется на российско-финских отношениях.