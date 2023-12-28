Постпред РФ предупредил Финляндию об опасности в случае конфликта России и НАТО

Финляндия пострадает первой, если между РФ и НАТО начнется «какое-то обострение». Об этом 28 декабря в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса, <...> и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — сказал он.

По словам Ульянова, Россия всегда рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, поэтому вступление Хельсинки в НАТО заставило Москву предпринять ответные шаги. Так, было принято решение воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Кроме того, постпред отметил, что подписание Финляндией и США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны дает американской армии доступ к военным объектам на территории финнов, добавляет Газета.Ru.

Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны 18 декабря. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на финской территории, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

В середине декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) будет представлять угрозу для РФ, так как это станет «арктическим компонентом Вооруженных сил США», который в перспективе создаст группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на северные территории России.

В октябре сообщалось, что США объявили о контракте на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER на $500 млн.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что это присоединение негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.