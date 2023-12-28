Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи вертолетов Ми-28Н уничтожили опорпункты ВСУ на донецком направлении
Общество
Роспотребнадзор напомнил сроки хранения новогодних салатов
Недвижимость
Названы города с самым высоким ростом цен на квартиры в 2023 году
Экономика
Эксперт спрогнозировал стоимость нефти марки Brent в 2024 году
Общество
МВД подвело итоги первого года предоставления госуслуг жителям новых регионов РФ
Армия
Группировка «Центр» уничтожила шесть опорпунктов ВСУ на краснолиманском направлении
Общество
Число врачебных онлайн-консилиумов превысило в 2023 году 800 тыс.
Мир
Маск назвал свой мирный план 2022 года по Украине шансом избежать многих жертв
Мир
WAFA сообщило о гибели мирных жителей из-за обстрела лагеря беженцев в Газе
Политика
Лавров заявил о вере Армении в «туманные обещания» Запада
Спорт
Российский хоккеист Малкин стал вторым в истории НХЛ по голам среди россиян
Общество
Более 50% россиян с аллергией позволяют себе все блюда новогоднего стола
Мир
В Великобритании выставили на продажу самую дорогую Lada Niva за £22 тыс.
Армия
Российские десантники «Ланцетами» подбили танк и «Гвоздику» ВСУ на берегу Днепра
Армия
Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ
Сюжет:

Постпред РФ предупредил Финляндию об опасности в случае конфликта России и НАТО

Постпред Ульянов: Финляндия пострадает первой при конфликте между РФ и НАТО
0
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия пострадает первой, если между РФ и НАТО начнется «какое-то обострение». Об этом 28 декабря в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса, <...> и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — сказал он.

По словам Ульянова, Россия всегда рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, поэтому вступление Хельсинки в НАТО заставило Москву предпринять ответные шаги. Так, было принято решение воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Кроме того, постпред отметил, что подписание Финляндией и США соглашения о сотрудничестве в сфере обороны дает американской армии доступ к военным объектам на территории финнов, добавляет Газета.Ru.

«Финляндия стала фронтиром НАТО»
Эксперты оценили вероятность эскалации на границе республики с Россией

Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны 18 декабря. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на финской территории, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

В середине декабря бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что оборонное соглашение Defence Cooperation Agreement (DCA) будет представлять угрозу для РФ, так как это станет «арктическим компонентом Вооруженных сил США», который в перспективе создаст группировку Норвегия – Швеция – Финляндия для воздействия на северные территории России.

В октябре сообщалось, что США объявили о контракте на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER на $500 млн.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что это присоединение негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023