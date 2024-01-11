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В RCD заявили о возможности получения Финляндией оружия США для усиления границ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jussi Nukari
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Финляндия после своего вступления в НАТО может получить оружие США для усиления границы с Россией. Такое предположение сделала старший аналитик-исследователь и редактор Лексингтонского института Сара Уайт в своей статье для издания Real Clear Defence в среду, 10 января.

«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», — заявила она.

Уайт предположила, что США планируют предоставить Финляндии 64 истребителя F-35A. Кроме того, аналитик указала на возможность приобретения этой страной у Вашингтона танков M1A1 Abrams.

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Ранее, 28 декабря, постоянный дипломат России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что Россия всегда рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, поэтому вступление Хельсинки в НАТО заставило Москву предпринять ответные шаги. Так, было принято решение воссоздать Ленинградский и Московский военные округа.

Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны 18 декабря. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на финской территории, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

23 октября сообщалось, что США объявили о контракте на продажу Финляндии 150 усовершенствованных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER на $500 млн.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что это присоединение негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в Североевропейском регионе.

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