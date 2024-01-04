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В США рассказали о попытках спровоцировать атаку РФ на Финляндию

Полковник Макгрегор: США планируют разместить ракеты в Финляндии
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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США могут разместить в Финляндии ракеты, чтобы спровоцировать Россию на ответ. Об этом 3 января в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Мы уже перебросили часть наших сил на места в Финляндии. Я подозреваю, если нам позволят, мы разместим ракеты в этой стране, и это превратит Финляндию в магнит для нападения», — сказал он.

По его словам, глобалистские элиты, неоконсерваторы, администрация американского президента Джо Байдена постоянно нагнетают, уверяя, что Россия вот-вот нападет, поэтому нужно размещать вооружение на границе.

Швеция и Финляндия из-за этого пребывают в страхе и опасаются российского нападения. Но Россия никуда не идет и не нападает, отметил он. Даже намеков на планы атаковать не было со стороны Москвы никогда.

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28 декабря постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Финляндия пострадает первой, если между РФ и НАТО начнется «какое-то обострение». Он добавил: Россия всегда рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, поэтому вступление Хельсинки в НАТО заставило Москву предпринять ответные шаги.

18 декабря Финляндия и США подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно документу, американские войска получат доступ к 15 военным базам на финской территории, а также предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В МИД России отметили, что это присоединение негативно скажется на отношениях РФ и Финляндии. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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