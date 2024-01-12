Школьники из Белгорода рассказали о поездке в оздоровительные лагеря Воронежа и Калуги
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- Школьники из Белгорода рассказали о поездке в оздоровительные лагеря Воронежа и Калуги
Несколько сотен школьников из Белгорода приехали на оздоровительный отдых в лагеря Воронежской и Калужской области, убедились «Известия», побывав на месте событий в обоих регионах.
Первая группа учащихся 1–4 классов выехала из города утром 11 января, а вечером того же дня автобус привез их в Воронеж. Также в четверг вечером в Калугу выехала группа более старших школьников — для этого власти выделили отдельный железнодорожный вагон.
В загородном лагере Воронежа «Голубой экран» накануне всё было готово к приезду белгородских детей, переживших 30 декабря обстрел города. В комнатах на три–четыре человека чисто и уютно, в лагере есть спортивный зал со шведской стенкой, большой двор с беседками и турниками. В коридорах — кулеры с питьевой водой. Детей ждет и сбалансированное меню, в котором обязательно будут овощи и фрукты, рассказала «Известиям» сотрудница столовой.
«Меня зовут Дуся, я приехала потому, что мне так захотелось, а родители это одобрили. Я очень боюсь звука сирены, поэтому я согласилась, чтобы его не слушать», — рассказала «Известиям» одна из прибывших девочек.
Второклассник Тимур рассказал «Известиям», что собирался в лагерь с хорошим настроением.
«В Белгороде иногда бабахает, еще сирена была. В первый раз я испугался, в другие уже нет», — вспоминал мальчик.
Вторая группа из 243 детей выехала из Белгорода в вечером 10 января, а на следующий день в 07:00 прибыла на калужский железнодорожный вокзал. В Калуге прибывших встретили сотрудники МЧС и несколько комфортабельных автобусов, которые развезли гостей в два оздоровительных комплекса — «Сокол» и «Витязь».
Сопровождающий педагог Елена Щербинина рассказала «Известиям», что дети в дороге вели себя шумно и весело.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: