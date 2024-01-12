Госдепартамент США одобрил продажу Косово ракет Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Республике Косово 246 ракет Javelin. Об этом сообщил портал Devdiscourse в четверг, 11 января, со ссылкой на заявление Пентагона.

Стоимость такого количества ракет составит приблизительно $75 млн.

Подрядчиком станет Javelin как совместное предприятие компаний Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense, сообщили в издании.

«Предполагаемая сделка улучшит долгосрочную обороноспособность Косово для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворения потребностей национальной обороны», — указали в ведомстве.

Ранее, 11 января, американский посол Кристофер Хилл во время встречи с главой Сербии Александром Вучичем сообщил, что США готовятся предоставить Косово противотанковые комплексы Javeline. Сербский лидер заявил, что эта весть стала большим разочарованием для его страны.

Ранее, 28 декабря, американские СМИ сообщили, что власти США направят в Косово более 30 солдат из национальной гвардии штата Айова в рамках миссии НАТО

До этого, 24 декабря, президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что Сербия не допустит признания независимости Косово и его членства в ООН. По его словам, страна не возьмет на себя такое обязательство ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая 2023 года, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало более 50 человек.