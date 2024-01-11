Вице-канцлер Германии, министр экономики и глава партии «Зеленые» Роберт Хабек поблагодарил службы безопасности, защитившие его на прошлой неделе от разгневанных фермеров. Он отметил в беседе с телеканалом RTL, что работа была проделана отличная, несмотря на численное преимущество протестующих, и призвал фермеров помнить о верховенстве закона.

«Я хотел бы провести различие между фермерами, которые проводят демонстрации за справедливую заработную плату, хорошие экономические условия и даже против федерального правительства. И людьми (…), которые протестуют против демократии, верховенства закона или против государства. Последнее не должно иметь места», — заявил он 9 января в программе RTL Direkt.

Хабек в связи с инцидентом с фермерами также отметил помощь служб безопасности на пароме. На прошлой неделе министр возвращался из отпуска, но не смог сойти на причале Шлюттзиль. Там собралась толпа из 100 с лишним недовольных фермеров, которых не устраивало намерение правительства отменить субсидии. Часть демонстрантов пыталась прорваться на паром, но полиция применила перцовый газ.

«Отвечавшие за безопасность пассажиров или за безопасность в целом проделали отличную работу в ситуации, когда они были в меньшинстве», — приводит слова Хабека «РИА Новости».

Министр признал, что планы правительства об отмене субсидий действительно болезненны для фермеров, однако и другие решения властей порой бывают причиняют людям неудобства, добавил он.

«Проблема в том, что им [фермерам] очень трудно нести затраты на производство, потому что цены всегда устанавливаются не ими, а дискаунтерами, крупными мясными и молочными заводами. И об этой структурной проблеме следует говорить», — добавил Хабек.

4 января стало известно, что несколько десятков протестующих на севере Германии попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком. Министр предложил подняться на борт причалившего парома нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы, на что последовал отказ.

1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

28 декабря газета Schwäbische Zeitung заявила, что экономика Германии движется на спад по пути Италии. Такое заявление сделал экономист Даниэль Штельтер, оценивая неудачи последних десятилетий, неправильные приоритеты текущего политического курса и сложную международную обстановку.

23 декабря член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер предложила, помимо сокращения налоговых льгот, увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, «требуют особых мер».