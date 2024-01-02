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В Германии сравнили спад экономики страны с экономическим спадом Италии

Schwäbische Zeitung: экономика Германии движется на спад по пути Италии
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Экономика Германии движется в неуклонном спаде по образцу Италии. Такое заявление сделал экономист Даниэль Штельтер в интервью газете немецкой Schwäbische Zeitung.

«Германия не пойдет ко дну с большим взрывом. Скорее, мы будем испытывать устойчивую немощь, как это было в Италии в течение примерно 20 лет, с почти полным отсутствием роста», — привела газета его слова.

Экономист считает, что судьба экономики Германии вызывает беспокойство из-за неудач последних десятилетий, неправильных приоритетов текущего политического курса и сложной международной обстановки.

«У нас плохая инфраструктура, слишком много бюрократии, слишком высокие цены на энергоносители и много других проблем. Очевидно, что нам не хватает сил и воли для того, чтобы решать наши проблемы фундаментальным образом», — подчеркнул Штельтер.

По его мнению, ситуацию усугубляет высокий уровень иммиграции из неблагополучных слоев населения, а также призывы к увеличению инвестиций в образование и интеграцию мигрантов. Он также отметил, что Германия в целом резко падает с точки зрения образования.

Зияющая дыра: Германия начнет 2024 год без бюджета
В ФРГ не досчитались €17 млрд, а правящая коалиция не согласовала финансы на ближайшие 12 месяцев

7 декабря немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщило, что в 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год. Маст в послании членам парламентской группы СДПГ, которое есть в распоряжении издания, указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии на эту тему.

При этом на дальнейшие обсуждения в 2023 году времени нет, а значит, временное управление бюджетом вступает в силу с начала 2024 года до фактического его принятия.

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с канцлером Олафом Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

23 ноября немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года.

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