В ЭИСИ отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента

В четверг, 11 января, прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт политического сезона 2024: основные ожидания», в ходе которого специалисты отметили консолидацию общества в преддверии выборов президента РФ.

В начале дискуссии модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев назвал главным событием 2024 года выборы главы государства.

По словам политолога, профессора ВШЭ Марата Баширова, президентская кампания будет проходить в контексте ряда ключевых тем.

«СВО. Эти выборы носят референдумный характер, это подтверждение отношения людей к политике президента [Владимира] Путина. Процент явки будет подтверждать степень консолидации вокруг существующей власти», — назвал он одну из тем.

Также он упомянул состояние потребрынка в России, взгляд в будущее и цифровизацию, социальную политику.

«Весь мир смотрит на эти выборы. Для людей важна легитимность, поддержка политики Путина», — указал эксперт.

«На верхнем уровне лидер. Владимир Путин. Уровень доверия общества, по данным ВЦИОМ, — порядка 80%», — уточнил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, во всех регионах идет сбор подписей, уже собрано больше 1,3 млн.

«Люди приходят целыми семьями, люди самые разные специально приходят, чтобы поставить свою подпись, внести свой вклад в кампанию», — подчеркнул он.

Как показывает практика последних электоральных циклов, избирательная система России находится в самой лучшей форме по сравнению с другими странами. Ключевую задачу, а именно обеспечение легитимности всем выборным процессам, система обязательно выполнит, уточнили эксперты.

«В России растет уровень доверия избирателей к выборам. Система избирательных комиссий в России работает без проблем. В нашей стране присутствует три уровня наблюдения: со стороны кандидата/партии, со стороны общества и внешнее наблюдение», — добавил член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

10 января сообщалось, что в Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ. В штабе уточнили, что сбор и проверка подписей по всей стране продолжаются.

Двумя днями ранее, 8 января, сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей.

В конце декабря 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки российского лидера стал максимально высоким за счет консолидации общества. По его словам, Путина поддерживают разные возрастные категории населения, в числе которых много детей и молодежи.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.