Песков объяснил высокий уровень поддержки Путина результатом консолидации общества

В текущем году уровень поддержки президента России Владимира Путина стал максимально высоким за счет консолидации общества. Об этом 29 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В текущем году очевидно, что он (уровень поддержки. — Ред.) стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства», — сказал он, комментируя результаты опроса общественного мнения, согласно которым действия Путина одобряет 80% населения.

Песков также добавил, что Путина поддерживают разные возрастные категории населения, в числе которых много детей и молодежи. Люди сами по своей воле идут и ставят свои подписи в поддержку президента РФ, отметил пресс-секретарь.

Ранее в этот день Фонд общественного мнения (ФОМ) сообщил, что президенту России Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных россиян, а 80% одобряют его деятельность. Опрос проводился 22–24 декабря, в нем участвовали 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 3,6%.

До этого, 21 декабря, сообщалось, что Владимир Путин стал политиком года по мнению 55% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 21% отметил Михаила Мишустина, а 16% — Сергея Лаврова.

15 декабря ВЦИОМ также поделился результатами опроса граждан России, согласно которым уровень доверия россиян Путину достиг почти 80%.