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Генерал ВСУ признал сложную обстановку на восточном фронте
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Генерал ВСУ признал сложную обстановку на восточном фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ: обстановка на восточном фронте остается сложной
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях на востоке остается сложной, заявил 11 января командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский в Telegram-канале.

«Оперативная обстановка на востоке остается сложной», — написал он.

Сложная ситуация для ВСУ наблюдается на артемовском, купянском и лиманском направлениях.

Ранее, 19 декабря 2023 года, Сырский заявлял, что на ряде направлений, в том числе и харьковском, продолжаются наступательные действия Вооруженных сил (ВС) России, ситуация остается сложной для украинских сил.

До этого, 11 декабря, он отмечал, что российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Генерал отметил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной.

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Ранее, 10 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь на фронте. В тот же день член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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