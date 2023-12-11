Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
Российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Об этом 10 декабря заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.
Сырский рассказал, что детально проанализировал обстановку вместе с военными, командующими войсками на восточном направлении, и рассмотрел варианты дальнейших действий. Генерал отметил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной.
Командующий сухопутными войсками ВСУ также подчеркнул, что ВС РФ не прекращают наступательных действий на украинские позиции по всей линии фронта.
Ранее, 10 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь на фронте.
В тот же день член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.