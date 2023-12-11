Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 11 декабря
Мир
ЦАХАЛ заявила об ответном огне на пуски из Ливана по Израилю
Мир
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
Мир
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
Общество
В Сыктывкаре эвакуировали 90 человек из-за пожара жилого дома
Мир
Нетаньяху заявил о наступлении для ХАМАС последних дней
Мир
Агентство SANA сообщило о работе сил ПВО в окрестностях Дамаска
Мир
США девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Премьер Эстонии заявила о сложностях с сохранением единства ЕС
Мир
Милей назвал ситуацию в экономике Аргентины критической и предрек ее ухудшение
Происшествия
Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Общество
Арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%
Мир
При столкновении двух поездов в Италии пострадали минимум 17 человек
Мир
Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Сюжет:

Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские подразделения продолжают наступательные действия по всему фронту. Об этом 10 декабря заявил командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Сырский рассказал, что детально проанализировал обстановку вместе с военными, командующими войсками на восточном направлении, и рассмотрел варианты дальнейших действий. Генерал отметил, что оперативная ситуация на восточном направлении остается сложной.

Командующий сухопутными войсками ВСУ также подчеркнул, что ВС РФ не прекращают наступательных действий на украинские позиции по всей линии фронта.

Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины
Страны, наиболее активно поддерживающие режим Зеленского, вынуждены решать собственные политические и финансовые проблемы

Ранее, 10 декабря, журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь на фронте.

В тот же день член палаты лордов Великобритании Дэниел Ханнан заявил, что Россия приближается к победе в конфликте на Украине. По словам спикера, киевское контрнаступление «не достигло желаемых результатов».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023