Генерал ВСУ назвал ситуацию на харьковском направлении сложной
На ряде направлений, в том числе и харьковском, продолжаются наступательные действия Вооруженных сил (ВС) России, ситуация остается сложной. Об этом 19 декабря в своем Telegram-канале написал командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.
«Не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки (село под Купянском Харьковской области. — Ред.) с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск. Ситуация сложная», — констатировал генерал.
Он подчеркнул, что ВСУ держат оборону, но российские войска продолжают наступление.
Ранее в этот день стало известно, что подразделения Западной группировки российских войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Суммарные потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих.
Ранее, 17 декабря, Минобороны РФ показало боевую работу расчета радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» по радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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