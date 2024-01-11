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МИД РФ назвал действия США причиной невыполнения ООН мандата по ситуации в Газе

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Фото: Global Look Press/XinHua/Mohammed Ali
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Совет Безопасности (СБ) ООН не может выполнить свой мандат по ситуации в секторе Газа из-за противодействия США. Соответствующее сообщение на своем сайте 11 января выпустило МИД РФ.

«С растущей тревогой приходится констатировать, что СБ ООН как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности до сих пор не может выполнить свой прямой мандат. Причина — противодействие США», — говорится в заявлении.

Как уточняют во внешнеполитическом ведомстве, две принятые резолюции СБ ООН (2712 и 2720) не содержат требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, что обрекает их «оставаться на бумаге». При этом кровопролитие в секторе Газа может перерасти в региональный кризис с растущей эскалацией насилия в Ливане, Сирии, Ираке, а также в Красном море.

Кроме того, существует угроза массового переселения палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию. Россия же продолжает предпринимать усилия с целью срочного установления устойчивого прекращения огня. В сообщении также подчеркивается, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль не может использоваться в качестве оправдания для коллективного наказания Израилем миллионов палестинцев.

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Ранее, 9 января, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявила, что США шантажом вынудили СБ ООН поменять смысл ближневосточной резолюции и включить в нее «фактически лицензию на убийство» мирных жителей Газы. Она указала, что вместо призыва к прекращению боевых действий в тексте появилась формулировка с противоположным смыслом.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюции по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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