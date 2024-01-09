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Сюжет:

Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе

Зампостпреда РФ: США включили в резолюцию СБ ООН «лицензию на убийство» мирных палестинцев
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Фото: Global Look Press/Manuel Elias
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США шантажом вынудили Совет Безопасности (СБ) ООН поменять смысл ближневосточной резолюции и включить в нее «фактически лицензию на убийство» мирных жителей Газы. Об этом 9 января заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое проводится в связи с наложением США вето на поправку России к резолюции.

«Призыв создавать условия для прекращения боевых действий, то есть фактически лицензия Израилю на убийство мирных палестинце в Газе под предлогом того, что зачистка сектора — это якобы и есть те самые шаги в целях создания упомянутых условий», — пояснила дипломат во время выступления, текст которого приводится на сайте постпредства РФ при ООН.

Она указала, что вместо призыва к прекращению боевых действий в тексте появилась формулировка с противоположным смыслом.

«В ход пошли самые грязные инструменты давления и шантажа, которые наши американские коллеги лукаво называют эффективной двусторонней дипломатией. <...> После нескольких дней активного выкручивания рук США добились того, что изначальный замысел проекта был полностью искажен», — рассказала Евстигнеева.

Также зампостпреда РФ добавила, что Россия следовала «безусловному моральному императиву» спасения мирных жителей Газы. Для России было недопустимо, чтобы СБ ООН согласился на формулировку, выдвинутую США. Поэтому РФ предложила поправку, которая восстанавливала изначальный смысл проекта документа, заложенный арабскими странами.

Дипломат уверена, что таким образом Вашингтон «фактически саморазоблачился», показывая, что его настоящей целью является продавливание полной свободы действий Израиля по бесчеловечной зачистке сектора Газа, а не выработка компромиссного текста.

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22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюции по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав. В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами.

8 декабря США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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