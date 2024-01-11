Ивлеева не признала вину в правонарушении после «голой» вечеринки

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась признавать вину в административном правонарушении после скандальной «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Это следует из протокола заседания Лефортовского суда Москвы от 11 января.

Блогер заявила, что не знала об оскорбительном виде участников мероприятия.

Лефортовский суд 29 декабря приговорил телеведущую к штрафу в размере 100 тыс. рублей, признав виновной в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка. При этом неизвестно, было ли данное решение обжаловано.

«В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала», — приводит «РИА Новости» решение суда.

Адвокат Олег Елисеев также указал, что его подзащитная не знала, что «гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Правозащитник счел, что ответственность за организацию и проведение мероприятия должна лежать на компании, заключившей договор с телеведущей.

Накануне, 10 января, Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за «голую» вечеринку. Определение вынесено 9 января. Суд установил, что Ивлеева зарегистрирована по месту жительства не в столичном районе Хамовники, а на территории иного субъекта РФ. Туда и должен быть направлен иск. В свою очередь, заявители в разговоре с «Известиями» рассказали, что намерены вновь подать иск к блогеру.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые, согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. На следующий день активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.

После общественного резонанса телеведущая принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что полностью осознала свою ответственность за произошедшее.