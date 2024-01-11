Регистрация брака до 18 лет в России — условия, процедура, последствия

В России регистрация брака на законодательном уровне разрешена с 18 лет. Однако существуют условия, при которых власти субъектов могут дать одобрение на союз между влюбленными, не достигшими совершеннолетия. «Известия» рассказывают, в каких регионах разрешена регистрация брака до 18 лет и какие условия должны быть соблюдены.

Брачный возраст в России в 2024 году

Основы для регистрации брака регулирует третья глава Семейного кодекса РФ. В соответствии с ее текстом, нижняя граница брачного возраста — 18 лет, а верхнего порога не установлено.

Тем не менее власти регионов уполномочены снижать границу вступления в брак. При наличии уважительных причин в некоторых субъектах можно заключить союз в 16 и даже в 14 лет. В частности, регистрация брака с 14 лет возможна в Московской, Тульской, Владимирской, Самарской, Тамбовской, Вологодской и Орловской областях. А власти Мурманской, Рязанской и Челябинской областей допускают вступление в брак с 15 лет.

В законодательстве Республики Татарстан вовсе не предусмотрена граница брачного возраста, однако заключить брак раньше 14 лет всё равно не получится, поскольку для этой процедуры необходим паспорт.

При этом брак между совершеннолетним и лицом, не достигшим возраста 16 лет, невозможен. Лицо, достигшее совершеннолетия, может заключить союз лишь с партнером старше 16.

Условия для вступления в брак до 18 лет в России

Для того, чтобы граждане РФ вступили в брак до достижения 18 лет, нужны особые причины. В каждом конкретном случае региональные власти принимают решение в индивидуальном порядке. Наиболее распространенные причины для одобрения:

беременность или рождение ребенка;

тяжелая жизненная ситуация будущей невесты;

угроза для жизни невесты или жениха;

призыв на военную службу;

фактическое сожительство.

Также важно, чтобы были соблюдены следующие условия, обязательные в любом возрасте:

будущие муж и жена не состоят в кровном родстве;

между ними нет статуса усыновителя и усыновленного;

ни один из них не имеет действующего брака;

оба вступающих в брак дают на него согласие;

ни у кого из будущих супругов не диагностированы психические расстройства.

Нужно ли согласие родителей на брак до 18 лет

Порой родители или законные представители несовершеннолетних возражают против заключения брака. Отсутствие их согласия серьезно затрудняет процедуру.

С 16 лет в большинстве регионов можно заключить брак с согласия органов опеки и попечительства. Однако каждый субъект устанавливает особенности процедуры самостоятельно. В некоторых регионах придется заручиться согласием и родителей, и уполномоченных органов.

Порядок заключения брака до 18 лет

Процедура регистрации брака несовершеннолетних не сильно отличается от обычного порядка. К заявлению прикрепляется оригинал разрешения на вступление в брак со стороны органов местного самоуправления. По запросу со стороны ЗАГСа иногда к заявлению также требуется приложить справку по месту учебы или работы или же выписку из домовой книги. В некоторых регионах необходимо и письменное разрешение родителей.

Как правило, регистрация союза осуществляется минимум через месяц с даты подачи заявления, но при наличии особых условий процедура может быть ускорена. В чрезвычайной ситуации регистрация возможна прямо в день подачи.

На церемонии обязательно должны присутствовать оба будущих супруга. Муж и жена могут выбрать общую фамилию, которую носил один из них, или оставить добрачные. Возможен и вариант с двойной фамилией — в таком случае к фамилии жены через дефис присоединяется фамилия мужа.

Последствия заключения брака до 18 лет

При вступлении несовершеннолетнего в брак он еще до достижения 18 лет получает полную гражданскую дееспособность. Этот статус сохранится за супругами даже в случае решения о разводе.

Это означает, что несовершеннолетние при вступлении в брак получают те же права, что и те супруги, которым уже исполнилось 18 лет. В частности, они могут оформить и брачный договор.

Также эмансипация означает, что и на развод пара может подать в обычном порядке. Супруги получают и другие права наравне с совершеннолетними — регистрировать бизнес, подавать на ипотеку и другие.

Однако некоторые ограничения для подростков все равно сохраняются. Например, граждане в возрасте от 16 до 18 лет не могут работать больше 35 часов в неделю.

Ранее «Известия» рассказали читателям обо всех тонкостях регистрации брака — в какой ЗАГС подавать заявление, какие документы нужны и как быстро можно оформить союз.