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Брачные махинации: получить гражданство через фиктивный брак будет затруднительно

Юристы призывают увеличить срок супружества для легализации миграционного статуса
Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Правительство поддержало законопроект, исключающий возможность фиктивных браков для получения иностранцами миграционного статуса в РФ. В кабмине считают, что следует аннулировать ранее выданные иностранному гражданину разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если брак признают недействительным. В Совфеде находят нужным установить минимальный двухгодичный срок нахождения в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, для получения разрешения на временное проживание (РВП) вне правительственной квоты. Опрошенные адвокаты призывают к индивидуальному подходу: должны быть критерии оценки фиктивности и реальности брака, необходимо учитывать международный опыт. Подробности — в материале «Известий».

И сват, и женат

Сегодня по общему правилу разрешение на временное проживание в РФ иностранный гражданин получает в пределах утверждаемой правительством ежегодной квоты. Последняя распределяется комиссиями, формируемыми в субъектах страны.

Проблема в том, что зачастую иностранцы для легализации своего миграционного статуса в России заключают брак без намерения создания семьи. Ведь в ФЗ № 115 никакого срока совместного проживания мужа и жены не оговорено.

кольца
Фото: Global Look Press/Silas Stein

Анализ заявлений о выдаче разрешения на временное проживание показывает, что такие браки заключаются в том числе при участии посредников, имеется большая разница в возрасте супругов, отсутствуют дети, рожденные в совместном браке, — рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев.

По данным МВД России, в последнее время участились случаи, когда иностранец получает вид на жительство после регистрации отцовства на основании совместного заявления приезжего гражданина и матери ребенка, не состоящих в браке на момент рождения ребенка. При этом обычно заявитель не является биологическим отцом ребенка (гражданина РФ), с родственниками матери ребенка не знаком, в РФ находится непродолжительное время, в воспитании ребенка не участвует. Как правило, судебная практика складывается в защиту несовершеннолетних российских детей, записи актов об установлении отцовства аннулируются.

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Новым законопроектом, сообщил сенатор РФ Юрий Валяев, предлагается установить минимальный срок (два года) состояния в браке с гражданином России (при отсутствии ребенка, рожденного в браке), соблюдение которого необходимо для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке (вне квоты).

Кроме того, принимая во внимание судебную практику, законодатели предложили правительству РФ аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в случае, если суд отменил усыновление или аннулирована запись акта об отцовстве иностранного гражданина в отношении ребенка, а также при расторжении брака с гражданином РФ, если это было основанием для получения разрешительного документа.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона (есть у «Известий»), больше всего через фиктивные браки получают российское гражданство выходцы из Таджикистана, Армении, Украины, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Молдовы.

ребенок
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Справка «Известий»

По данным Совфеда, в 2021 и 2022 годах было аннулировано 182 и 364 разрешительных документа соответственно. За девять месяцев 2023 года миграционного статуса лишены 272 иностранных гражданина, заключивших фиктивные браки. По данным кабмина, в 2022 году чаще всего брак для легализации использовали граждане Таджикистана.

Сейчас документы для разрешения временного проживания возможно подать на следующий день после заключения брака. Установление какого-либо разумного срока может создать трудности для иностранного гражданина, прибывшего в Россию по визе. Дело в том, что продлевать срок своего нахождения в стране на основании «наличия членов семьи граждан РФ» на год и более могут только иностранные граждане, прибывшие в РФ по безвизовому режиму (ч.10 ст. 5 ФЗ № 115).

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Честный статус

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров оценивает данный законопроект положительно.

— Любые махинации ради приобретения в нашей стране официального статуса (РВП и затем гражданства) незаконны. Гражданство России или иной предшествующий статус — это награда, которую иностранцы должны честно заслужить, — подчеркивает собеседник. — Поэтому считаю вполне обоснованным и установление срока проживания в браке (хотя бы два года, лучше — еще больше), и проверку реальности (действительности) брака, и предусмотрение ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

паспорт
Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов

По его мнению, в дальнейшем потребуется разработка в законодательстве или судебной практике дополнительных критериев фиктивности брака, а также выработка критериев невыполнения родительских обязанностей. Однако стоит отметить, что все эти параметры могут быть использованы и при рассмотрении семейных споров между супругами, являющимися гражданами нашей страны по рождению, то есть это в целом обогатит правоприменительную практику, отметил адвокат Макаров.

Адвокат Татьяна Джулай согласна с предложением о том, что нужно лишать вида на жительство, если иностранец был лишен родительских прав, а ВНЖ был получен в связи с наличием ребенка, являющегося гражданином РФ. Лишение родительских прав — крайняя мера, и суд прибегает к ней только в самых экстраординарных ситуациях, например при совершении преступления как в отношении ребенка, так и в отношении других членов семьи или жестоком обращении с ребенком, при покушении на его половую неприкосновенность и т.д.

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— Насчет установления минимального срока нахождения в браке считаю оптимальным сроком три года, — комментирует Татьяна Джулай. — Это достаточный срок, подтверждающий действительность брака.

Жизнь как она есть

Член Ассоциации юристов России, эксперт международного гуманитарного проекта «За права соотечественников» Наталья Глебова рассказала о том, что встречала в практике женщин, которые по тем или иным причинам соглашались заключить фиктивный брак с иностранцами.

свадьба
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Юрист привела две типичные и показательные истории. Иностранец знакомится с гражданкой РФ, клянется ей в любви, они женятся в органах ЗАГС, иностранец предоставляет справку, что не находится в браке на территории другого государства. Далее мужчина оформляет прописку и благополучно уезжает якобы на заработки в Москву. На деле оказывается, что помимо обмана гражданки он представил поддельную справку, то есть в другой стране у него есть супруга и дети.

Во второй истории иностранец предлагает гражданке РФ вступить в брак фиктивно за деньги.

Отталкиваясь от этого, Наталья Глебова считает необходимым увеличить срок нахождения в браке от 10 до 15 лет, такой длительный период сам по себе отобьет желание и намерение легкомысленно отнестись к семье.

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Партнер КА «Минушкина и партнеры», руководитель практики миграционного права Айшат Зангиева напоминает, что в рамках борьбы с фиктивными браками на днях вступил в силу ФЗ-138 «О гражданстве РФ». В качестве основания для приобретения гражданства в упрощенном порядке документ предусматривает, «состоят ли [иностранцы] в браке с гражданином РФ, проживающим в Российской Федерации, и имеют общего ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного)». Таким образом, отныне для приобретения гражданства в упрощенном порядке заключения брака с россиянином уже недостаточно.

Адвокат Зангиева уточнила, что в настоящее время признание брака недействительным уже является основанием для аннулирования разрешительных документов в силу закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Суды и государственные органы расценивают ситуацию как предоставление иностранцами заведомо ложных оснований о себе. С подобными исками всё чаще обращаются в суд органы прокуратуры, при этом следует обратить внимание, что по данной категории дел не применяются нормы о сроке исковой давности. Например, в Люблинском районном суде Москвы было принято решение по иску прокуратуры о признании брака недействительным, при этом брак был заключен в 1995 году и уже давно расторгнут, указала адвокат.

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