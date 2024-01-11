Зеленский заявил о сложном положении Украины без помощи Евросоюза

Украине будет сложно выжить без финансовой помощи от Европейского союза, заявил в четверг, 11 января, президент страны Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас после переговоров в Таллине.

Зеленский также сообщил, что Украина не получила в полном объеме обещанный в 2023 году европейскими лидерами пакет артиллерийских снарядов. Кроме того, он призвал оказать давление на глав государств ЕС, обещавших Киеву боеприпасы.

«Сегодня уже можно политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением. Серьезные лидеры и если их слово чего-то стоит, а я уверен в этом, то надо выполнять решения, которые они сами принимали», — заявил Зеленский.

Ранее в этот день президент Эстонии Алар Карис объявил, что республика передаст пакет военной помощи Украине на сумму €1,2 млрд до 2027 года. Кроме того, Карис отметил, что западным странам необходимо нарастить свою военную промышленность, чтобы поддержать Киев.

9 января Каллас заявила, что в ближайшие четыре года страна окажет Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП. Она также уточнила, что с 2022 года Таллин предоставил Киеву около €500 млн.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киева.