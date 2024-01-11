Президент Эстонии анонсировал помощь Украине на сумму €1,2 млрд до 2027 года
Эстония предоставит пакет военной помощи Украине на сумму €1,2 млрд до 2027 года. Об этом 11 января заявил президент республики Алар Карис на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Таллине.
«Эстония предоставит Украине помощь на сумму €1,2 млрд в период с начала <военной операции> до 2027 года», — передает телеканал ERR со ссылкой на слова главы эстонского государства.
Кроме того, Карис отметил, что западным странам необходимо нарастить свою военную промышленность, чтобы поддержать Киев.
Ранее, 9 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в ближайшие четыре года страна окажет Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП. Она также уточнила, что с 2022 года Таллин предоставил Киеву около €500 млн.
В ответ на это первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что страны Балтии готовы «снять с себя последнюю рубашку» в целях досадить Москве.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киева.