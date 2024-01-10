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В Госдуме указали на помощь стран Балтии Украине в ущерб своим гражданам

Журавлев: страны Балтии готовы снять последнюю рубашку, чтобы досадить русским
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны Балтии готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы досадить Москве. Об этом 10 января «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс.

«Зеленский с протянутой рукой постепенно перемещается от американских и европейских дворцов, где его теперь и на порог не пускают, к прибалтийским хуторам, которые всё еще могут пожертвовать копеечку, пусть и себе в ущерб. Эстония, к примеру, уже и так в процентном отношении отдает Украине большую часть своего ВВП, чем любая другая страна в мире», — сказал Журавлев.

При этом экономика «прибалтийского Змея Горыныча» — Эстонии, Латвии и Литвы — трещит по швам, во многом благодаря русофобской позиции властей этих государств, указал парламентарий.

«Страны Балтии, вне всяких сомнений, участвуют в конфликте точно так же, как Украина, поставляя и военную технику, и живую силу — прибалтийских наемников на фронте, поверьте, уж точно больше, чем немецких и французских. Они готовы снять последнюю рубашку, чтобы досадить русским. Это вражеские державы, и вести себя по отношению к ним Россия должна соответствующим образом — никаких дипломатических и экономических отношений», — заключил он.

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Ранее Зеленский сообщал, что планирует провести встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром республики Ингридой Шимоните, спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен, а также с представителями СМИ и украинской общины.

Темами обсуждения станут безопасность, интеграция в Евросоюз и НАТО, сотрудничество в области вооружений, а также дальнейшая координация европейской поддержки, заявил президент Украины.

При этом 2 января премьер-министр Литвы Шимоните указала на то, что Украина не смогла оправдать надежд Запада в конфликте с Россией. Шимоните отметила, что западные страны «легкомысленно отнеслись к ситуации». Они надеялись, что финансирование и поток оружия помогут Украине, «а мы все за это время укрепимся и будем чувствовать себя в большей безопасности». Но этого, по словам премьера, не произошло.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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