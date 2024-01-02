Украина не смогла оправдать надежд Запада в конфликте с Россией. Об этом 2 января заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью изданию LRT.

«Мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня. И, к сожалению, это означает, что нам приходится начинать рассчитывать на то, что сценарий будет развиваться не так, как мы хотели в начале и до наступательных действий Киева», — поделилась она.

Шимоните отметила, что западные страны «легкомысленно отнеслись к ситуации». Они надеялись, что финансирование и поток оружия помогут Украине, «а мы все за это время укрепимся и будем чувствовать себя в большей безопасности». Но этого, по словам премьера, не произошло.

Также она сказала, что с большей вероятностью 2024 год будет сложным с военной и политической точек зрения, так как европейские страны, по ее мнению, «вступают в очень неудобный политический цикл».

В заключение Шимоните добавила, что энтузиасты, уверенные, что Украина быстро придет к победе, «поспешили со своими оценками».

Ранее в этот день бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад изменил свою позицию в отношении Украины и больше не ждет победы Киева. Она отметила, что всё больше западных СМИ задаются актуальным вопросом о том, что будет дальше после победы России. Кнайсль подчеркнула, что украинское контрнаступление провалилось, а армия РФ перешла к наступательным действиям.

2 января экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть РФ уже в первой половине 2024 года. По его мнению, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует поражению украинской стороны.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.