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Экс-глава МИД Австрии заявила об изменившейся позиции Запада по Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад уже не ждет победы Украины
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Фото: Boris Roessler
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Запад изменил свою позицию в отношении Украины, он больше не ждет победы Киева. Об этом 31 декабря заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебеном на его YouTube-канале.

По ее словам, в своей оценке событий на Украине западные страны развернулись на 180 градусов. Кнайсль напомнила, что еще год назад Запад уверял, что якобы российские силы находятся «на грани краха».

«Сейчас заголовки изданий от Financial Times до The Economist почти в унисон задаются вопросом: а что случится, если Россия выиграет?» — указала экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль подчеркнула, что украинское контрнаступление провалилось, а армия РФ перешла к наступательным действиям. По ее предположению, Россия может объявить о новых освобожденных от националистов территориях.

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2 января экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть РФ уже в первой половине 2024 года. По его мнению, Киев может лишиться помощи Вашингтона, что и поспособствует поражению украинской стороны.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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