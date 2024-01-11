Политолог усомнился в возможности США повлиять на результаты выборов в РФ

Для РФ не секрет, что США попытаются поставить под сомнение результаты президентских выборов, которые пройдут в марте. Об этом «Известиям» 11 января заявил политолог Марат Баширов, отметив, что у Штатов не получится это сделать.

Ранее в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что власти США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в президентские выборы. По его словам, на организованных тренингах будут рассматриваться методы разжигания межнациональной и социальной вражды, дискредитации российского руководства в социальных сетях и связи с кураторами в США.

«Для нас это не открытие. Мы уже давно знаем, что они попытаются поставить под сомнение результаты президентских выборов, их задача — снизить легитимность, наша задача — провести их абсолютно честно. Они готовят людей, но я думаю, что в первую очередь это ориентировано на последние дни голосования. Конечно, может быть попытка организовать какие-то массовые акции после выборов, чтобы продемонстрировать, что народ якобы не согласен», — сказал Баширов.

При этом он отметил, что заявление СВР говорит о том, что российская сторона видит и анализирует, что происходит.

«Мы видим, что они делают. В конечном итоге у них ничего не получится, потому что кто предупрежден, тот вооружен», — резюмировал политолог.

В конце декабря 2023 года Нарышкин заявил об обязанности СВР приложить все усилия, чтобы предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства в выборы президента страны.

22 декабря российские политологи зафиксировали попытки оказать внешнее давление на ход президентской кампании в России и спрогнозировали, что дальше оно будет только нарастать.

До этого, 15 декабря, глава государства Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться. Он подчеркнул, что только народ является единственным источником власти в стране, добавив, что голосование должно пройти прозрачно, легитимно и честно, в полном соответствии с демократическими процедурами.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.