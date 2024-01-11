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В Кишиневе назвали имена лишенных права на въезд в РФ лиц

МИД Молдавии: Москва запретила въезд в РФ ряду чиновников и журналистов
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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии назвали имена молдавских чиновников, лишенных права на въезд в Россию. Список озвучил официальный представитель ведомства Игорь Захаров, после того как накануне, 10 января, посол Кишинева в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД, где ему сообщили о решении закрыть въезд на территорию РФ ряду официальных лиц республики.

Соответствующий шаг российской стороны стал ответом на недружественные действия молдавского руководства.

В список лиц, на которых распространяется запрет, введенный Москвой, вошли руководитель канцелярии президента Молдавии, член Высшего совета безопасности Адриан Бэлутель, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли. Кроме того, в список вошли советник президента Молдавии Ольга Рошка, член Совета по телевидению и радио республики Руслан Михайлевский, а также ряд молдавских журналистов.

«Решение РФ вызывает сожаление, но, <…> несмотря на этот факт, Молдавия сохраняет твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении своей безопасности и суверенитета», — приводит слова Захарова молдавское Radio Chisinau.

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В МИД РФ объяснили решение о введение данного запрета такими действиями Кишинева, как дискриминация россиян, въезжающих в Молдавию, которая приобрела системный характер, а также политически мотивированное преследование российских и русскоязычных СМИ, что нарушает обязательства Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов.

Российская сторона также выразила обеспокоенность из-за информации о планах Кишинева содействовать подготовке националистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Молдавии. Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса республики.

Ранее, 19 декабря, президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы «намерена дестабилизировать ситуацию в республике» перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. По ее мнению, власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

Как на следующий день отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинения Санду в адрес России уже успели надоесть. Захарова отметила, что подобные заявления Санду могут быть попыткой свалить на Россию свои неудачи при выполнении предвыборных обещаний.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин прокомментировал планы Молдавии выйти из состава Содружества Независимых Государств, заявив, что Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды всех участников.

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