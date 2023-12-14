Путин оценил планы Молдавии выйти из состава СНГ

Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды всех участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», комментируя планы Молдавии выйти из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). Итоги года подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Мы строим все свои интеграционные планы, я имею в виду Россию, исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Между странами ЕврАзЭС устойчиво растет товарооборот, открытие рынков труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще из советского времени плюса с точки зрения наличия единой инфраструктуры, транспортной и так далее, наличие языка межнационального общения», — сказал Путин.

Это создает условия, которые повышают конкурентоспособность СНГ на мировых рынках и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но и в социальной сфере, в росте благосостояния граждан, указал президент РФ.

«Если Молдова не хочет быть участником этого процесса, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, так тому и быть. Молдова — одна из самых бедных стран Европы, совсем недавно она была беднейшей страной Европы, сейчас Украина заняла это «почетное» место. Но если беднейшая страна Европы получает у нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из РФ, ну пожалуйста. Если у них есть лишние деньги, пусть делают так», — сказал он.

Это касается и других направлений, например рынка сельхозпродукции, отметил Путин.

«В Европе, вроде бы в странах — союзниках Украины, дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию, даже если предполагается, что эта продукция идет транзитом. Там есть собственные интересы и есть кому бороться за эти интересы. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? <…> Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, не отказываемся», — заявил он.

В августе глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский заявил в интервью «Известиям», что Молдавия продолжит разрушать отношения с СНГ и рано или поздно перейдет от денонсации политических соглашений с Содружеством к разрыву экономических.