В Молдавии сообщили о дальнейшем выходе Кишинева из соглашений с СНГ

Молдавия продолжит разрушать отношения с СНГ и рано или поздно перейдет от денонсации политических соглашений с содружеством к разрыву экономических, заявил в интервью «Известиям» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский.

«Это всё делается для внешней аудитории. Кроме того, проверяют, какой будет реакция у граждан. Поэтому они начали с политических соглашений, но в конце концов дойдут и до экономических. Потому что по большому счету они уже за последние два года заблокировали очень много возможностей экономического обмена — в частности, с Российской Федераций и другими странами СНГ», — сказал Лебединский.

При этом он пояснил, что никаких обстоятельств, которые требовали бы срочной денонсации каких-либо соглашений с СНГ, в Молдавии сейчас нет.

17 мая Кишинев объявил о денонсации первых соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ, — об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств — членов содружества от 12 апреля 1996 года и об условиях поставки товаров между организациями государств СНГ от 20 марта 1992-го.

Позже Молдавия заявила о разрыве еще нескольких соглашений, а также объявила о выходе страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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