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Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 10 января.

Как отмечается, дипломату был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями молдавской стороны. В частности речь идет о дискриминации россиян, въезжающих в Молдавию, которая приобрела системный характер, а также преследованиях российских и русскоязычных СМИ, нарушающих обязательства Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов.

«Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера», — говорится в сообщении МИД.

Российская сторона также выразила обеспокоенность из-за информации о планах Кишинева содействовать подготовке националистов из Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Молдавии.

«Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима», — отметили в МИД РФ.

Кроме того, Москва решила закрыть въезд на территорию РФ ряду официальных лиц Молдавии, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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19 декабря Санду заявила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в республике перед президентскими выборами, которые будут проходить в ноябре 2024 года. Она отметила, что власти Молдавии должны изучить уроки прошедших местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы.

Как на следующий день отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинения президента Молдавии Майи Санду в адрес России уже успели надоесть. Захарова отметила, что подобные заявления Санду могут быть попыткой «свалить» на Россию свои неудачи при выполнении предвыборных обещаний.

До этого, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин прокомментировал планы Молдавии выйти из состава Содружества Независимых Государств (СНГ), заявив, что Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды всех участников.

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