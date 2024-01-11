Призыв Эстонии разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ является русофобским психозом. Об этом 11 января заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в четверг президент Эстонии Алар Карис в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Он указал, что это неизбежно из тактических соображений.

По словам Климова, такие заявления являются продолжением той политики, которую давно проводят эстонские власти.

«Они раньше какие-то вещи до конца не говорили, а сейчас они позволяют себе это, находясь в атмосфере русофобского психоза в так называемых натовских государствах. Но беда именно для эстонцев заключается в том, что их территория очень маленькая, и, случись что-нибудь серьезное, по вине их же властей там никому мало не покажется. Причем не потому, что кто-то желает плохого для эстонцев, а потому, что их собственные руководители желают плохого для своей страны», — сказал Климов.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа также в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским анонсировал поставки Киеву бронетранспортеров М577, амуниции и другой техники в начале 2024 года.

В начале декабря минувшего года президент России Владимир Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам, что является «уродливым явлением».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.