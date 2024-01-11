Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-депутат Рады заявил о сокрытии коррупции на Украине администрацией Байдена
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ на донецком направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Шведский парламентарий допустил вооруженный конфликт с Россией
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Мир
На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Мир
Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек
Сюжет:

В Совфеде назвали русофобским психозом заявление Эстонии об ударах по РФ

Сенатор Климов: призыв Эстонии разрешить удары Украины по РФ — русофобский психоз
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призыв Эстонии разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ является русофобским психозом. Об этом 11 января заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в четверг президент Эстонии Алар Карис в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. Он указал, что это неизбежно из тактических соображений.

По словам Климова, такие заявления являются продолжением той политики, которую давно проводят эстонские власти.

«Они раньше какие-то вещи до конца не говорили, а сейчас они позволяют себе это, находясь в атмосфере русофобского психоза в так называемых натовских государствах. Но беда именно для эстонцев заключается в том, что их территория очень маленькая, и, случись что-нибудь серьезное, по вине их же властей там никому мало не покажется. Причем не потому, что кто-то желает плохого для эстонцев, а потому, что их собственные руководители желают плохого для своей страны», — сказал Климов.

Бунт на корабле: Эстония хочет осложнить России судоходство на Балтике
Таллин собирается расширить зону контроля в Финском заливе

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа также в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским анонсировал поставки Киеву бронетранспортеров М577, амуниции и другой техники в начале 2024 года.

В начале декабря минувшего года президент России Владимир Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам, что является «уродливым явлением».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024