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Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вильнюс в начале 2024 года направит Киеву бронетранспортеры М577, амуницию и другую технику. Об этом в среду, 10 января, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Уже в январе мы снова отправим на Украину боеприпасы, генераторы, детонационные системы, а в феврале — бронетранспортеры М577, будем обучать украинских солдат», — цитирует слова Науседы литовский портал 15 min.

Он также заявил, что европейская оборонная промышленность должна работать быстрее, чтобы иметь возможность продолжать помогать Украине.

Среди прочего 15 min со ссылкой на минобороны Литвы уточнил, что в 2024 году республика передаст Украине грузовики, пикапы, машины скорой помощи, прицепы, погрузчики, беспилотные летательные аппараты, системы дистанционного подрыва, а также другую технику и снаряжение. Кроме того, Вильнюс планирует до конца текущего года обучить около 3 тыс. украинских военнослужащих.

Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс ранее в этот день. В столице Литвы он планирует также провести встречи с премьер-министром республики Ингридой Шимоните, спикером литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен, а также с представителями СМИ и украинской общины.

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20 декабря минобороны Литвы сообщило, что страна уже разработала долгосрочный план поддержки Украина. Так, на 2024–2026 годы запланирован новый пакет военной поддержки Киева стоимостью €200 млн. Тогда же стало известно, что Вильнюс передал украинским вооруженным силам боевую технику и несколько десятков тысяч сухих продовольственных пайков.

При этом 2 января Шимоните указала на то, что Украина не смогла оправдать надежд Запада в конфликте с Россией. Премьер-министр отметила, что западные страны «легкомысленно отнеслись к ситуации». Они надеялись, что финансирование и поток оружия помогут Украине, «а мы все за это время укрепимся и будем чувствовать себя в большей безопасности». Но этого, по словам премьера, не произошло.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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